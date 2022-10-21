Чи буде росія атакувати Київ: Олег Жданов назвав більш важливу мету окупантів

Військовий експерт оцінив "Телеграфу" можливість повторної спроби путіна захопити столицю

Ризик повторного нападу з півночі на Україну буде зростати по мірі нарощування спільного білорусько-російського військового угруповання на території білорусі. А можливий удар окупанти першочергово готують вже не на Київ, а на західні регіони України. Хоча українська столиця й залишається політичною ціллю №1 у диктатора путіна.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Коментуючи нам заяву представника Генштабу, бригадного генерала Олексія Громова, який напередодні повідомив, що загроза наступу з білорусі зростає.

"Дійсно, ризики є, і вони зростають. Тому що росія і білорусь почали формування сумісного угруповання на території РБ. Відтак, як би ми не хотіли, ризик з'являється, він буде зростати з формуванням цього угруповання, зі збільшенням його чисельності та отриманням ним техніки й озброєння", — каже експерт.

Водночас, коментуючи той факт, що з території білорусі в рф переміщають білоруську техніку, озброєння та боєприпаси (через що власне сама білоруська армія послаблюється), Олег Жданов зазначив наступне: "Так, це стосується білоруської армії. Так, він (лукашенко, — Авт.) намагається якомога більше знизити її бойовий потенціал, щоб не втручатися у цю війну".

"А з іншого боку російська федерація наполягає на формуванні сумісного угруповання вже як сил безпеки союзної держави. І до речі, дійсно, такий свого роду нелогічний хід вони роблять: з одного боку ешелони з технікою, озброєнням та боєприпасами їдуть з білорусі в росію. А з іншого боку росія аж з Далекого Сходу, з району Владивостока жене ешелони з технікою, особовим складом і боєприпасами для цього угруповання", — зазначає він.

Що ж стосується можливих ударів з півночі по Україні, експерт підтверджує, що пріоритети у рф та білорусі дещо дійсно змінилися, і вони одразу не атакуватимуть Київ, як це було наприкінці лютого.

"Київ це політична мета, а є практична мета. Вочевидь, вони практичну мету поставили наперед перед політичною. Тому так, перерізання постачання озброєння стає головною на сьогодні проблемою для російських військ", — пояснює Олег Жданов.

Нагадаємо, "Телеграф" інформував, що ризик наступу з території білорусі раніше залишався низьким, попри попередження Генштабу ЗСУ. Так принаймні вважали експерти американського Інституту вивчення війни ISW.

Проте білорусь може використати своїх солдатів на кордоні з Україною, щоб перевірити, чи зможе вона відволікти ЗСУ на себе, — заявляли у Білому домі.

Водночас, як повідомлялося, багато експертів в Україні вважають, що білоруському диктатору олександру лукашенку невигідно нападати військами РБ на Україну, однак він змушений підтримувати російського диктатора володимира путіна, який тисне на нього в цьому плані.