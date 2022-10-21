Навчали росіян керувати дронами: в Україні ліквідували іранців

Іранські дрони приносять чимало проблем громадянській інфраструктурі України

Іран продовжує заперечувати постачання своїх безпілотників росії для ударів по Україні, але відомо, що іранські інструктори тренували росіян у Криму. Для частини їх це закінчилося закономірно — вони загинули від ударів ЗСУ.

За даними The Jerusalem Post, які посилаються на неназваного українського чиновника, йдеться про 10 іранців. Їх ліквідували минулого тижня.

Про те, що іранці навчають росіян у Криму, повідомляли як американські, так і українські офіційні особи. Також повідомлялося, що іранських інструкторів було завезено на територію окупованої Херсонської області. Вони не лише вчать росіян використовувати дрони-камікадзе "Шахед-136", а й відстежують запуск безпілотників українськими цивільними об’єктами.

Раніше радник офісу президента Олексій Арестович повідомив, що по інструкторах з Ірану завдавали удару двічі. Чи маються на увазі удари 10 інструкторів, що спричинили смерть, невідомо, але як висловився політик "якщо артилерія потрапляє в місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються смерті". "Телеграф" повідомляв, що у ЗСУ ліквідують не лише інструкторів, а й ворожих "пташок" — результативність збільшується.