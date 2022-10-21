На яку зброю від Ізраїлю може розраховувати Україна: військовий експерт вказав на важливі моменти

Микола Сунгуровський пояснив "Телеграфу", яке озброєння Єрусалим готовий передати/передає ЗСУ, і чому політики грають у мовчанку

Тематика можливого постачання зброї для України з Ізраїля на цьому тижні знову була однією з ключових. Особливо вона актуалізувалася у зв'язку з масованими атаками по Україні з використанням іранських дронів. Довкола поглиблення військової співпраці між Києвом та Єрусалимом почалась навіть певна політична еквілібристика: від закликів дати зброю Україні до зірваних телефонних перемовин між міністрами оборони двох країн та фактично офіційної відмови на українські запити щодо озброєння.

Втім, дещо прохолодні політичні ігри чомусь не заважають Києву розширювати перелік військових заявок на адресу ізраїльтян. Так, стало відомо, що Україна попросить у Ізраїлю системи ППО. Але питання задоволення військових апетитів українців, схоже, досі залишається відкритим.

Зазначимо, саме Ізраїль є ключовим світовим постачальником передової зброї, включаючи безпілотники, ракети, технології радіолокації тощо. Тож будь-яка допомога Україні у війні проти рф тільки б посилила потенціал ЗСУ та захистила б мирне населення.

"Телеграф" поцікавився думкою з приводу усього цього "серіалу" під назвою "зброя від Ізраїля" у директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського.

"Політика Ізраїлю, яку він зараз проводить, скажімо, "за замовчуванням", її він застосовував завжди відносно будь-якого гострого питання, особливо військового. Наприклад, ми знаємо, що у Ізраїля є ядерна зброя, але про це він ніколи не говорив і зараз не говорить про неї. Питання з передачею зброї Україні це така ж подібна справа. Бо у Ізраїля дуже багато проблем як з росією, іраном, так і з найближчими своїми сусідами, які переважно є терористичними організаціями. І для нього це питання виживання. Тому так критично ставитися до Ізраїля, що він нам не допомагає, я б не став. Не знаю точно, адже у мене таких даних немає, але підозрюю, що багато вже допомоги від Ізраїлю є в Україні. І у вигляді зброї, і консультацій, і навчання, і т.д. Просто про це мовчать і правильно роблять", — пояснює експерт.

За словами Сунгуровського, щодо очікувань України отримати від Ізраїля сучасні комплекси ППО, то розраховувати на це особливо не варто, "і не тому що Ізраїль з якихось політичних мотивів не бажає нам цього давати, а тому що, якщо ми наприклад говоримо про "Залізний купол", то Україні він особливо й не потрібен".

"Бо це комплекс протидії не маневрованим цілям. Тобто, ані дрони, ані авіація, ані крилаті керовані ракети в цей спектр не потрапляють. Тобто він, скажімо так, ефективний наприклад проти обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Але з таким темпом, з таким масивом обстрілів, які здійснює росія, він також не впорається. Не вистачить ракет. Себто він стріляє по цілям, які не змінюють траєкторію, оскільки розрахований на те, що сам вираховує їхню траєкторію і якщо вона потрапляє по цілі, яку він прикриває, лише тоді система відкриває вогонь. А інше просто пропускає", — зазначає він.

Микола Сунгуровський також нагадав, що у Ізраїля насправді на озброєнні знаходиться багатошарова ешелонована система ППО, але вона перебуває в єдиному екземплярі. Тобто, аби задовільнити потреби України, комплекси ППО треба поставити на виробництво, виготовити, а потім вже постачати українській стороні.

"Фізично, у Ізраїля немає таких можливостей. І вони до того ж дуже коштовні. Україні потрібна антидронова зброя, яку можливо Ізраїль вже постачає. Просто про це ми мало знаємо і мало говоримо", — каже директор військових програм.

З-поміж зразків ізраїльського військового арсеналу, які б ще могли зацікавити Україну, експерт також виділяє якісне танкове озброєння, "але знову ж таки, вони не виробляють його в таких масштабах, а виготовляють його для себе".

"На міжнародному ринку озброєння Ізраїль поки що не особливо "засвітився", хоча танки у нього дуже якісні. Також цікава броньована техніка. Та і багато чого іншого. Справа в тому, що ми ж не можемо замовляти все те, що є у Ізраїля. А головне те, що потрібно нашим Збройним Силам і є у тої чи іншої країни. І як раз саме цими справами займається "Рамштайн". Там визначають, що потрібно Україні, яка зброя є або може бути вироблена в інших країнах, як синхронізувати постачання і навчання на таку техніку і т.д. саме цими питаннями і займається "Рамштайн", — резюмує експерт Центра Разумкова.

Нагадаємо, раніше в коментарі "Телеграфу" директор Інституту світової політики Євген Магда зазначав, що окрім засобів боротьби з дронами Ізраїль міг би допомогти Україні розвідувальною інформацією. А його втручання могло б суттєво стримати Іран.

А експерт-міжнародник Олег Бєлоколос припускав, що, можливо, дистанціювання Ізраїля від війни проти України та формальна відмова у зброї — своєрідна політична гра для введення росіян в оману. Так, за його словами, раніше діяла Німеччина, яка на початку війни обіцяла Україні тільки шоломи, а зараз постачає сучасне ППО. Тож в питанні ізраїльського озброєння ще зарано ставити крапку.