Готуються до вуличних боїв? В Херсоні помітили підозрілу активність росіян

Вони готуються як до бойових дій, так і до втечі

В Україні триває 241-й день повномасштабного вторгнення російської федерації. Окупанти, які вже зрозуміли, що наступ Збройних сил України неминучий, почали грабувати, перевдягатися в місцевих мешканців і готуватися до оборони. Зокрема, такі ситуації наразі відбуваються в Херсоні та в містах окупованої Запорізької області.

Про це повідомив речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун. За його словами, більшість мешканців Херсона вже виїхали, тож російська армія почала повноцінно готуватися до приходу ЗСУ. До того ж свою традиційну практику мародерства вони не полишають.

"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", — зазначив речник.

Крім того, загарбники проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу. У місті Енергодар Запорізької області російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Олександр Штупун про ситуцію на фронті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ніч проти 21 жовтня поблизу Антонівського моста були ліквідовані російські пропагандисти. Ймовірно, що вони тікали з міста з награбованим.

Також в місті Енергодар помітили дивну активність окупантів — вони почали вивозити майно і, можливо, готуватися до втечі.