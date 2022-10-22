Самохідні гаубиці НАТО на озброєнні української армії: як вони допомагають на полі бою (відео)

Застосовують цю зброю іноді навіть як ППО

Італія стала однією з тих країн, яка також забезпечує Україну озброєнням у боротьбі з російськими загарбниками. Військова допомога від неї в травні надала змогу Збройним силам України опанувати нові 155-мм саморухомі гаубиці FH70.

Про те, як українські війська застосовують їх у боях, показали і розповіли у виданні "Радіо Свобода". Як зазначається, FH70 – це самохідна гаубиця, яку з 1969 року розробляли Велика Британія та Німеччина, а пізніше до числа розробників приєдналася й Італія. Загалом гаубиця перебуває на озброєнні армій Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів та інших країн.

Проєкт цієї установки мав замінити американську 155-мм гаубицю M114. Розробники планували зробити гаубицю, яка матиме високу швидкість стрільби та необхідний мінімум часу для розгортання.

Серед цілей гаубиці – мінометні розрахунки, танки, БТР, БМП, командні пункти ворога тощо і навіть засоби протиповітряної оборони. Зокрема, у відео видання стверджують, що військові били по ворожому мінометному розрахунку.

"Якщо, наприклад, там мінометні взводи чи танки, то це може бути відстань 15-16 км, якщо "Бук" – то це вже 25-26 км, він ховається, не буде сидіти на передку і чекати на нас", – розповідає боєць 44-ї окремої артилерійської бригади з позивним "Моряк".

FH70 складається з кількох частин: з артилерійської частини, колиски з противідкотним пристроєм та з механізмом, який заряджає снаряди. Система дає змогу стріляти зі швидкістю шість пострілів за хвилину, тобто по пострілу кожні десять секунд. У цілому в обслуговуванні гаубиці мають брати участь 8 осіб. Одна з особливостей гаубиці FH70 – наявність бортового двигуна, який дозволяє їй самостійно рухатися зі швидкістю до 16 км/год.

Ще одна перевага цієї гаубиці – доволі висока точність: "Перший снаряд падає біля цілі 50-60 м, з такою точністю можна з другого пострілу влучати в ціль".

ЗСУ застосовують FH70 у боях

Як повідомляв "Телеграф" раніше, одним із найбільш далекобійних знарядь, що знаходяться на озброєнні ЗСУ, є ракетний комплекс "Вільха". Він розроблений в Україні, а характеристики має навіть подекуди кращі за HIMARS.