Відмінна мішень – боєць ССО розповів, як “розкрити” лінію Вагнера на Донбасі

Укріплення не допоможуть окупантам завадити ЗСУ звільнити Луганщину

Компанія Maxar Technologies зробила супутникові знімки укріплень, збудованих "вагнерівцями" в районі тимчасово окупованого Росією населеного пункту Гірниче на Донбасі. Фотографії опублікував CNN.

Укріплена лінія являє собою 4 ряди таких собі протитанкових "їжаків" з бетону, розташована в 2 лінії, за якими видніються окопи. Очевидно, ці укріплення є так званою "лінією Вагнера", а російські медіа стверджують, що лінія оборони буде обладнана від російсько-українського кордону до Кремінного, а потім на південь до Світлодарська – тобто більш ніж на 200 км. Проте насправді аналіз знімків показує, що зараз довжина укріплення становить лише 1,6 км.

Протяжність майбутньої лінії смішна — всього півтора кілометри

Як пояснив "Телеграфу" на умовах анонімності боєць ССО, насправді подібна лінія показує обмеженість мислення супротивника, який думає за шаблонами навіть не Другої, а Першої світової війни.

"Французька кампанія 1940 року показала безглуздість подібних укріплень, адже ще лінію Мажино вермахт просто обійшов і прорвавши оборону в іншому місці, відрізавши противника, що сидить в окопах. Уявимо, ви боєць ворога і сидите в окопі — ви позбавлені ініціативи і просто сидите на місці, на вас обрушується вогонь артилерії, авіації. Ти просто мішень", — констатує співрозмовник "Телеграфа".

Тим більше, наголошує боєць СЗГ, що на озброєнні ЗСУ нова високоточна техніка М142 HIMARS, та їхнє масоване застосування, особливо з новими боєприпасами, допоможе легко зламати оборону.

"Є як мінімум два способи зламування таких ліній – обхід укріплень з виходом у тил маневрених груп ЗСУ, які порушують лінії постачання супротивника або зосередження десятка HIMARS на вузькому фронті з наступним масованим ударом. Можна знайти й інші способи – це не проблема", — впевнено підсумовує співрозмовник "Телеграфа".

Виглядає красиво, але безглуздо

Одночасно з підготовкою позицій на Луганщині окупанти готуються і до оборони в Херсонській області. Щоправда, тут основну ставку вони мабуть робитимуть на підрив дамби Каховської ГЕС.