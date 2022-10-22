Відмінна мішень – боєць ССО розповів, як “розкрити” лінію Вагнера на Донбасі
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Укріплення не допоможуть окупантам завадити ЗСУ звільнити Луганщину
Компанія Maxar Technologies зробила супутникові знімки укріплень, збудованих "вагнерівцями" в районі тимчасово окупованого Росією населеного пункту Гірниче на Донбасі. Фотографії опублікував CNN.
Укріплена лінія являє собою 4 ряди таких собі протитанкових "їжаків" з бетону, розташована в 2 лінії, за якими видніються окопи. Очевидно, ці укріплення є так званою "лінією Вагнера", а російські медіа стверджують, що лінія оборони буде обладнана від російсько-українського кордону до Кремінного, а потім на південь до Світлодарська – тобто більш ніж на 200 км. Проте насправді аналіз знімків показує, що зараз довжина укріплення становить лише 1,6 км.
Як пояснив "Телеграфу" на умовах анонімності боєць ССО, насправді подібна лінія показує обмеженість мислення супротивника, який думає за шаблонами навіть не Другої, а Першої світової війни.
"Французька кампанія 1940 року показала безглуздість подібних укріплень, адже ще лінію Мажино вермахт просто обійшов і прорвавши оборону в іншому місці, відрізавши противника, що сидить в окопах. Уявимо, ви боєць ворога і сидите в окопі — ви позбавлені ініціативи і просто сидите на місці, на вас обрушується вогонь артилерії, авіації. Ти просто мішень", — констатує співрозмовник "Телеграфа".
Тим більше, наголошує боєць СЗГ, що на озброєнні ЗСУ нова високоточна техніка М142 HIMARS, та їхнє масоване застосування, особливо з новими боєприпасами, допоможе легко зламати оборону.
"Є як мінімум два способи зламування таких ліній – обхід укріплень з виходом у тил маневрених груп ЗСУ, які порушують лінії постачання супротивника або зосередження десятка HIMARS на вузькому фронті з наступним масованим ударом. Можна знайти й інші способи – це не проблема", — впевнено підсумовує співрозмовник "Телеграфа".
Одночасно з підготовкою позицій на Луганщині окупанти готуються і до оборони в Херсонській області. Щоправда, тут основну ставку вони мабуть робитимуть на підрив дамби Каховської ГЕС.