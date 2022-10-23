Війна — день 242: окупанти біжать із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами

Оперативно про головне 23 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 242 дні. За даними західних аналітиків, професійні частини окупантів виходять із західної частини Херсонської області, але замість себе залишають натовп погано підготовлених мобілізованих, що не виключає ймовірності того, що відступ звідти відбуватиметься за харківським сценарієм, водночас з’являється інформація, що росіяни готуються до жорстоких боїв у самому Херсоні. При цьому продовжується ракетний терор України, а під ракетні удари знову потрапляють об’єкти енергетичної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Дніпропетровщині чути вибухи – ЗМІ.

Вибухи на Дніпропетровщині.

01:00 У Кременчуці Полтавської області чути вибухи – міський голова.

Повідомлення мера

00:00 Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликав президента Джо Байдена збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 20 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 239: окупанти бомбять Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії".

Інформація за 21 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 240: в Україні масові відключення світла, колаборанти біжать із Херсонщини" .

З інформацією за 22 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 241: окупанти знову накрили Україну ракетами, доки ЗСУ просуваються вглиб фронту"