"Ядерного смітника" не буде: Жданов оцінив можливість застосування путіним ядерної зброї (відео)

На Заході вже "пишуть план Маршалла" для України

Теоретично кремлівський диктатор Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, але насправді такий крок з його боку малоймовірний.

Таку думку висловив у вечірньому зведенні новин на своєму Youtube-каналі військовий експерт Олег Жданов.

“Теоретично він може вдарити", — вважає підполковник запасу.

Але, вочевидь, російський "фюрер" планує взяти участь у будівництві нового світопорядку, і в жодному разі не збирається ні в рай, ні в пекло, хоча раніше і заявляв про те, що, мовляв, "усі здохнуть, а ми в рай ".

"Ні, це загроза для нього. Людина, яка планує своє майбутнє навіть найближче… Ось йому зараз потрібні переговори, і він робить все можливе і неможливе для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Йому потрібне припинення вогню, його армія програє. Вона сьогодні вже не може наступати, лише окремі ділянки, які я не враховую. І це при тому,, що насправдів наступають не збройні сили росії, а приватні військові компанії", — пояснює експерт.

До того ж наступ "чевакашників" із "зеків", який планувався на суботу, так і не відбувся.

Тому, робить висновок Жданов, кремлівський диктатор не зможе натиснути на червону кнопку.

"Можливо, путін і хоче, але він не може її застосувати. Так що не переживайте. Захід стежить за цим так само, як і ми. Їм не потрібен тут другий Чорнобиль, їм не потрібне джерело радіоактивного зараження. Вони сидять і пишуть "план Маршалла для України. Хочуть його вже затвердити — хто в що інвестуватиме, щоб відновлювати Україну ", — вважає Олег Жданов.

Західні компанії та держави мають намір після війни взяти участь у видобутку корисних копалин у нашій країні, в інвестиціях у агросектор.

"Їм не потрібен тут "ядерний смітник", вони не дадуть путіну цього зробити. Це не перебільшення, не пом’якшення ситуації, це констатація факту на сьогоднішній день ", — упевнений Жданов.

Фрагмент передачі Олега Жданова

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не вважають, що росія готова застосовувати ядерну зброю проти України, проте продовжують "спостерігати за її поведінкою". У свою чергу екс-глава ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар рф. Йдеться про затоплення чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та російські війська на території України. У тому, що ядерну зброю не буде застосовано, згоден і російський опозиціонер Гаррі Каспаров – він вважає більш небезпечними для нашої країни удари по енергетичній інфраструктурі.