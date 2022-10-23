Мисливці за "Алігаторами": у відповідь на атаки ворога бійці ЗСУ знищили два ударні вертольоти окупантів
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В результаті боїв противник втратив протягом бойової доби 47 солдатів, 2 танки та протитанковий ракетний комплекс
Незважаючи на спроби ворога зламати бойовий дух українців ударами по енергетичній інфраструктурі, наші воїни чинять рашистам потужний опір, завдяки чому ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається під контролем ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".
"Сили оборони утримують межі, які займаються, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів з евакуації державних установ та керівного складу", — повідомили українські воїни.
Зазначається, що вдень 22 жовтня рашисти завдали трьох авіаударів гелікоптерами, на що зенітники ЗСУ збили дві ворожі ударні "вертушки" "Алігатор", а українська авіація завдала п’яти ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та техніки.
Внаслідок ударів противник втратив:
- 47 солдатів;
- 2 танки;
- Реактивну систему залпового вогню "Град";
- протитанковий ракетний комплекс;
- 16 одиниць автобронетанкової техніки;
- 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.
Крім цього, були пошкоджені 3 ворожі одиниці авто-бронетехніки та самохідна великокаліберна гаубиця "Мста-С".
Загалом втрати ворога – налице.
"Ми непохитні, єдині і ми – Переможці!" – резюмують українські воїни.
Нагадаємо, що, згідно з інформацією американських військових аналітиків, окупанти відходять із західної частини Херсонської області. Вони вивозять на лівий берег Дніпра окупаційні адміністрації, боєприпаси, військову техніку. Одночасно з технікою вивозять і цивільних, використовуючи їх як щит.