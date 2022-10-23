Росіяни відходять на Херсонщині, але атакують на сході: актуальні карти боїв в Україні

Росіянам кортить повернути позиції на Харківщині, Луганщині, Донеччині

Увага аналітиків останніми днями прикута до Херсона, де російські окупанти розпочали відхід із західного берега річки Дніпро. Вони продовжують висновок — росвійська залишили позиції у Чарівному та Чкалові, евакуюються з Берислава. Частина готує Херсон до боїв. Біля Антонівського мосту збудовано баржевий перехід. З Херсона також евакуювалось багато цивільного населення. Частина – примусово.

Аналітики зазначають, що росіяни готуються затримувати ЗСУ — можуть зруйнувати Каховську ГЕС, щоб розширити Дніпро. Вони знижують обсяг водосховища за греблею. Також для затримки контрнаступу можуть направити мобілізованих солдатів, яких залишили на західному березі річки.

Росіяни також стверджують, що контрнаступ ЗСУ активізувався у напрямку Кремінної та Сватового, але підтверджено лише марні атаки росвійськ при спробі повернути території у Харківській, Донецькій та Луганській області.

Карта боїв в Україні

Схід України

Різні джерела в росії повідомляли про українські контрнаступальні операції на Кремінському та Сватівському напрямах, але підтвердити цю інформацію неможливо. Офіційно відомо про спроби росіян атакувати в районі Тернової, Білогорівки, у бік Лимана.

Контрнаступ ЗСУ на північному сході України

На Донеччині тривають наземні атаки в районі Бахмута, на північний схід і на півдні від міста. Також атаки окупантів відбивали в районі Авдіївки. Росіяни та їхні найманці продовжують бити по Донецькій області, а не захищати лінію фронту на Луганщині.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують відтягувати сили із північного заходу Херсонської області. Вони ведуть бойовий відхід, завдаючи ударів по українських позиціях. ОК "Південь" зазначає, що на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах, а українські військові за технікою та складами є попадання в 4 склади боєприпасів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія продовжує атакувати об’єкти інфраструктури України, цілячись передусім в енергетику. Аналітики зазначають, що це "навряд чи підірве українську волю до війни", але створить економічні та гуманітарні проблеми. Ситуація навколо Херсона залишається складною, адже путін має три причини бути сильно зацікавленим у місті.