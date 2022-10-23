Нічні обстріли та можливий удар по Кремлю: 5 новин, які ви могли пропустити

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок неділі, 23 жовтня, для багатьох українців знов видався не тільки холодним, але ще й тривожним.

"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Вночі було чутно вибухи у Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині. Також є повідомлення, що було гучно на Запоріжжі.

В районі Нікополя обстріляли Марганецьку громаду, обійшлося без жертв. Також там збили ворожий безпілотник.

Запоріжжя та околиці вночі атакували дрони-камікадзе та ракети С-300, уражено громадську будівлю, приватні будинки та школа, попередньо без постраждалих.

У Миколаєві внаслідок обстрілу ракетами С-300 зруйнована квартира у п'ятиповерхівці, пошкоджено теплотрасу та дитячий майданчик. Теж на щастя обійшлося без жертв.

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Миколаєва 23.10.2022

Світ має вдарити по Кремлю у випадку удару по Офісу президента в Києві

Якщо росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ має відповісти ударом по центру ухвалення рішень у рф, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: через секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по центру ухвалення рішень у тебе, у твоїй державі", — заявив президент.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Росіяни намагаються змусити владу України застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури замість того спрямувати їх на контрнаступ на сході і півдні, — вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом Зеленський закликає й надалі заощаджувати електрику, мінімізувати використання приладів, що споживають багато енергії, особливо в години пікового навантаження.

На росії гаряче

У Пермі стався серйозний вибух на державному підприємстві — місцевому пороховому заводі. За попередніми даними, загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька могли залишатися під завалами.

Байден залишається?

Чинний глава США Джо Байден висловив бажання балотуватися на другий президентський термін. Він готовий йти на вибори у 2024 році.

Раніше на готовність брати участь у виборах президента США 2024 натякав експрезидент Дональд Трамп.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 242: окупанти біжать із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами.