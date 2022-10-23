Постраждали люди, будинки, дитсадки: що відомо про останні обстріли України (фото)

Багато хто за цю ніч і ранок встиг потрапити в лікарню через удари росії

Неділя, 23 жовтня, поки обходиться без масованих ракетних ударів росії, проте від атак все ж таки постраждали Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Кіровоградська та Сумська області.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про нічні та ранкові обстріли ворога.

Дніпропетровщина

Мабуть, найбільше дісталося Нікопольському району, — уночі добряче обстріляли Марганецьку громаду, тоді обійшлося без постраждалих.

Проте вже зранку під удар потрапив сам Нікополь. Один із снарядів розірвався поряд з машиною під час руху, двоє людей у салоні постраждали, але вижили. Загалом по місту постраждало п’ятеро людей.

Зачепило житлові будинки, дитсадок та кілька приватних підприємств.

Один снаряд упав зовсім поряд з авто

"Подаруночок" від окупантів Нікополю

Миколаїв

Вночі Миколаїв обстріляли ракетами С-300, в одній із п’ятиповерхівок знищено квартиру, також значно пошкоджено десятиповерхівку, дитячий майданчик, теплотрасу, автомобілі.

Постраждало п’ятеро людей, троє з них у лікарні.

Руйнування в будинку дуже значні

Дивом обійшлося без постраждалих

Найближчі будинки теж зачепило

Запоріжжя

Вночі дрони (попередньо іранські Shahed-136) та ракети С-300 вдарили по Запоріжжю та околицях.

Постраждала громадська будівля, приватні будинки та школа.

Наслідки удару по Запоріжжю 23.10.2022

Кіровоградська область

Вночі уламки збитої ракети впали на Онуфріївку на околиці Кіровоградської області, вона знаходиться поруч із Кременчуком Полтавської області, через що там теж чули відлуння вибуху.

Постраждали кілька будинків, проте обійшлось без жертв.

Онуфріївка на карті України

Сумщина

Ворог обстріляв шість прикордонних громад із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії, повідомляє Держприкордонслужба.

Внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач.

Як повідомляв "Телеграф", раніше відомий дипломат назвав три сценарії, як може закінчитися війна в Україні.