УР-77 Метеорит на службі ЗСУ – що може трофейна техніка

Спектр її використання широкий — від руйнування до творення

Насиченість мінами землі у майбутньому стане однією з найсерйозніших проблем для звільнених територій та вирішувати її можна за допомогою спеціальної техніки – УР-77 (установки розмінування) "Метеорит".

УР-77 серійно виробляється з 1978 року і її екіпаж з 2-х осіб може розмінувати суцільні мінні поля, швидко створюючи коридор завширшки 6 метрів і довжиною до 90 метрів. Відбувається це за рахунок запуску з корми установки спрямованого заряду вибухівки, який вибухає, підриває довколишні міни. Це дозволяє швидко робити коридори в мінних полях для просування техніки вперед.

Хоча "Метеорит" призначений для виконання мирного і навіть гуманітарного завдання – розмінування, під час боїв за міста російські окупанти неодноразово використовували установки для підриву житлових будинків. захищеність УР-77 дозволяє їм наблизитися до будинку і вистрілити в нього шнуром із вибухівкою, яка потім вибухає.

Втім, ще навесні ЗСУ успішно знищували подібні установки, і чимало взяли як трофеї. Так, щоб окупанти не використовували їх проти мирних об’єктів, сили 79-ої бригади ДШВ ЗСУ нещодавно знищили таку установку.

Водночас, ЗСУ використовуючи трофейні УР-77 "Метеорит" успішно роблять проходи в мінних полях при наступі на Херсонщині.

Тим часом ЗСУ продовжують отримувати на озброєння нові зразки військової техніки, наприклад, з артустановки FH70, що аморуються.