Поки шойгу лякає захід, ЗСУ продовжують працювати: актуальні карти боїв в Україні

Бої ідуть на різних напрямках

Міністр оборони росії сергій шойгу обдзвонив лідерів західних країн, зокрема Франції, Туреччини, США та Британії і заявив, що Україна готує застосування "брудної бомби". Ця заява не означає підготовку неминучої атаки з боку росії під чужим прапором.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такі заяви є продовженням інформаційної кампанії кремля. Направлено вони на те, щоб захід злякався і скоротив або обмежив підтримку України. росія намагається так влаштувати, адже їхні військові невдачі продовжуються і ризик для них втратити захід Херсонщини до кінця року дуже реальний.

На північному сході українські військові проводили подальші контрнаступні операції. На півдні російські війська продовжують створювати умови відходу з Херсона.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує заявляти про український контрнаступ у бік Кремінної та Сватового. У Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській області інженерні підрозділи держслужби транспорту відновлюють мости, залізничні колії.

Карта контрнаступу ЗСУ на сході

Запеклі бої йдуть на Донеччині — під Сіверськом, Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою та Мар’їнкою. Російські окупанти заявляють, що українські сили намагалися атакувати на заході на Донеччині. Росіяни намагалися прорватися в районі Бахмута, Новомихайлівки, Кліщіївки, Новомихайлівки (саме на захід від Донецька), Мар’їнки, Невельського, Першотравневого, Авдіївки. Частина українських джерел зазначає, що на Донецькому напрямку намічено перелом — українські військові займають позиції, на яких зручніше оборонятися від ворога, який стягує туди танки.

Карта боїв на сході України

Південь України

Щоб не було даних про евакуацію росіян на лівий берег Дніпра, вони могли обмежити доступ до Інтернету в Херсоні. Є дані про бої на північному заході Херсонської області. За даними ОК "Південь", окупанти активно атакують авіацією у Бериславському районі, як позиції ЗСУ, так і звільнені населені пункти. Ворог не зупиняє обстріли Нікополя, Марганця, Запоріжжя, Миколаєва та інших міст на півдні за допомогою дронів Shahed 136, ракет С-300 та РСЗВ.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почали брати в полон не лише кадрову армію росії, а й ув’язнених, завербованих у ПВК "Вагнер". На окупованих територіях тим часом підвищують заходи безпеки.