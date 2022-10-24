Ізраїль допоміг Україні у збитті іранських дронів — New York Times

Окупанти за допомогою дронів завдали шкоди інфраструктурі України та влаштували терор мирних громадян

Ізраїль не допомагає Україні із "залізним куполом" проти дронів, але надасть системи раннього попередження. І не лише — за даними неназваного українського чиновника, Ізраїль надав розвіддані, корисні для націлювання на іранські БпЛА.

Про це повідомляє New York Times. Подробиць про даних немає. Зазначимо, що дронами іранського виробництва росія тероризує Україну з вересня. Як зазначається у статті, наша країна "на льоту" вигадує успішні інтенсивні стратегії протидії безпілотникам.

Вона складається з трьох рівнів, які дозволяють збивати понад 70% ворожих дронів:

патрулюючі винищувачі в небі,

зенітні ракети на землі,

групи військових із автоматами.

Нагадаємо, що в Києві збити дрон вдалося стрілецькою зброєю — вони почули безпілотник за характерним звуком, який він видає та відкрили вогонь.

На рахунку України з 13 вересня — не менше 237 іранських дронів і число зростає. Тільки за минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, збили 12 "Шахедів-136".

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні вже ліквідували десяток іранців, які вчили росіян керувати дронами та контролювали процес атак. Україна зверталася до Ізраїлю по допомогу для отримання коштів ППО проти дронів. В Ізраїлі відмовили — країна має свої інтереси у співпраці з росією, зокрема в Сирії і країна намагається дистанціюватися від війни з Україною. Наша країна чекає на систему "Вампір" від США — протибезпілотниковий комплекс, який обіцяли поставити в серпні протягом 9 місяців. Ракетний комплекс можна встановити на кузов пікапа.