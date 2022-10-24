Росіяни не біжать: Буданов розповів, що насправді зараз відбувається у Херсоні

Окупанти створюють ілюзію повного провалу

Збільшення чуток про те, що російські окупанти збираються покидати Херсон, це заздалегідь підготовлене підґрунтя Сергія Суровікіна для згладжування рішення по здачі міста. При цьому не можна сказати, що росіяни справді тікають з нього.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню "Українська правда". За його словами, російські війська розуміють, що все йде до їхнього програшу. І якщо глобальний програш — це не справа нового командувача окупаційними військами в Україні Суровікіна. Але це локальний програш може стати повністю його відповідальністю.

"Він готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде прийняте рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все. Але разом з тим я не можу вам сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого нема", — пояснив Буданов.

Він також зазначив, що росіяни створюють ілюзію того, що "все пропало". Вони вивозять готівку, сервери, окупаційну "владу", переводять всіх неходячих, важко поранених вивозять, виписують з лікарень тих, хто може ходити, і розповідають усім, що нібито дбають про людей. Проте вони навпаки посилюють свою обороноздатність у Херсоні, готуючись до вуличнх боїв.

"Тобто вони розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде приймати дуже швидко рішення. Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа", — розповів керівник української розвідки.

Крім того, наостанок Кирило Буданов відповів на питання, чи зможуть Збройні сили України звільнити Херсон до кінця 2022 року. Він вважає, що це може бути.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Буданов розповів, скільки у росії ще залишилося ракет і дронів для атаки території України.