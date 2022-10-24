Погода принесе "сюрприз": Буданов розповів, чого чекати взимку на фронті

У розвідці спрогнозувли, що терор українських територій з боку рф не зупинятиметься

Наступ Збройних сил України продовжується в різних напрямках, тож це посилює сподівання українців на швидке закінчення війни. Вважається, що досягти перемоги Україна зможе вже влітку, але перед цим буде доволі важка зима і продовження терору зі сторони росії.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню "Українська правда". За його словами, у найближчі місяці окупанти спробують втримати свої позиції та навіть намагатимуться просунуться в Донецькій області.

"Насправді жодне зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни при початку "спеціальної воєнної операції", як вони це називали, не досягли. Більше того, зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати. А це, знову ж таки, ми повертаємося до середньостатистичного росіянина, який дивиться телевізор, і йому кажуть, що росіяни втратили те, те, те, якесь там село. Це катастрофа. Вони обігрують це різними словами, наприклад: "тактичне перегрупування", "зайняття більш вигідних рубежів" і так далі… Але ж всі все розуміють", — розповів Буданов.

Крім того, він зазначив, що цивільним громадянам не слід очікувати чогось кардинально нового найближчим часом. Атаки з боку російської федерації дронами-камікадзе і ракетами не припиняться, так як "весь російський режим – це суцільний терор, вони інакше не зможуть".

"Нічого нового не з'явиться. Все, як є, так буде. Поступово ми будемо потрошку рухатися вперед, вони потроху будуть втрачати. Десь продовжать завдавати удари своїми "Шахедами" і меншою кількістю ракет, тому що не так багато їх лишилося", — пояснив керівник розвідки.

Він також зазначив, що взимку війна трохи стихне, бо будуть "фізико-географічні проблеми". Тим більш зима буде доволі теплою, колісна техніка перестане справлятися на полі бою через в'язкий грунт, тож буде використовуватися тільки гусенична. Тобто з початком дощів усе ускладниться.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Буданов розповів, якою може бути доля Керченського мосту в подальшому.