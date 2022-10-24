Новий наступ на Київ, повернення Херсону та чи живий путін: 13 головних тез з інтерв'ю Буданова

Голова ГУР оцінив ситуацію в Україні на сьогодні та дав прогноз

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відомий та шанований серед українців завдяки тому, що його прогнози зазвичай справджуються. Також усі сподіваються, що здійсниться і один із його останніх прогнозів, згідно з яким війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Вранці 24 жовтня на "Українській правді" вийшло розгорнуте свіже інтерв'ю з Будановим.

Для зручності "Телеграф" виділив з нього основні тези:

росія більше не завдає ударів по військовим об'єктам, тільки по цивільним; найголовніша мета – посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні; росія застосувала проти України близько 330 іранських дронів, близько 30% з них досягають цілей; але є проблема, що рф може закупати нові (хоча їх і не одразу виготовляють), тож терор з використанням "Шахедів" насправді може тривати ще довго; у росії закінчуються ракети, залишилося близько 13% "Іскандерів", 43% "Калібрів", 45% Х-101 та Х-555; чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Але наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди біля 3200 осіб; для нового наступу на Київ росії треба 2-2,5 тижні перекидати війська, зараз цього не відбувається; що сталося з Кримським мостом — "складне питання буде для відповіді, можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань"; коли повернеться Крим, Кримський міст перестане існувати; окупанти готуються, щоб можна було швидко відреагувати на наступ ЗСУ на Херсон, проте не можна сказати, що росіяни зараз тікають з міста; Україна може повернути Херсон до кінця року; росіяни замінували лише частину Каховської дамби, при цьому її підрив нічого не дасть рф і стримає ЗСУ зовсім ненадовго; чи живий путін: "ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі"; Медведчука після обміну привезли в Москву; ядерна загроза для України реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю; але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ФСБ росії звинуватила Буданова в організації "бавовни" на Кримському мосту.