Підрив Каховської ГЕС: голова ГУР оцінив ймовірність та розповів про наслідки

Навіть часткова руйнація призведе до серйозних наслідків

Мінування Каховської ГЕС росіянами часткове. Щоб підірвати її повністю, того, що вже зробили росіяни недостатньо. Мінування проведено лише для часткового руйнування у разі потреби.

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у розмові з "Українською правдою". Він зазначив, що щоб зруйнувати ГЕС, потрібно не просто "поставити десь поряд КаМАЗ", а правильно розмістити десятки тонн вибухівки. Або ж атакувати масою ракет.

Буданов не вважає, що росіяни задумали масштабні руйнування — це спричинить проблеми у них самих. Лівобережжя Херсонщини буде затоплено, постачання водою Криму через подачу води до Північнокримського каналу буде втрачено на невизначений, але тривалий термін. Важливо, що буде знищено можливість існування Запорізької АЕС – станції нерозривно пов’язані.

Як знищення росіянами ГЕС у Каховці позначиться на ЗАЕС

Щодо ймовірності використання підриву ГЕС для уповільнення контрнаступу українських військових, то Буданов називає термін ускладнення просування на два тижні. Але після цього ворог буде змушений відступати до Криму.

Якщо руйнація буде частковою — росіяни виведуть з ладу машинні зали та шлюзові камери. Використовувати ГЕС за призначенням буде неможливо. За такого сценарію росіяни ускладнять просування ЗСУ, збережуть Північнокримський канал і затоплення та розлив води будуть не такими критичними. Буданов також зазначив, що дамба була замінована ще у квітні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що якщо Каховську ГЕС буде зруйновано — хвиля досягне Херсона вже за дві години, затопивши все на своєму шляху. Північнокримський канал після цього відновлюватимуть не менше 5-7 років. Військові експерти вважають, що підрив росією дамби можливий і це продовження шантажу з боку Росії світовими катастрофами.