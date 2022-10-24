путіну вже немає куди вище піднімати планку ескалації: експерт назвав причини

ЗСУ завдали по кремлю потужних ударів, а рф, схоже, хоче хоч якось оговтатися

Восени низка тактичних поразок росії в Україні та перехід стратегічної ініціативи на фронтах до української сторони змусила путіна поспіхом реагувати. Тож в кінці-кінців кремль повторно вдався до ядерного шантажу. Але логіки в заявах москви жодної немає, і рф просто вже нікуди далі піднімати свої ставки у військово-політичному протистоянні Києві та Заходу.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, оцінюючи заяви глави міноборони росії сергія шойгу, який почав лякати колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США тим, що Україна нібито збирається застосувати "брудну бомбу".

"Коли вони восени зрозуміли, що не стримають контрнаступ ЗСУ, росіяни й підняли рівень ескалації — масова мобілізація. Але і тепер в рф бачать, що мобіків б'ють та громлять наші Збройні Сили. Що вони далі роблять? Наносять масовані удари по енергосистемі, по всій соціальній інфраструктурі. І наступний етап ескалації (якщо і це не спрацьовує) — застосування зброї масового знищення. Чи в демонстративному плані, чи (інформаційно, — Авт.) "брудною" бомбою. В принципі, це є попередження провідним геополітичним гравцям (Європі і США) про цю так звану ядерну "бомбу", якої, як всі знають, Україна не має", — розповідає він.

Експерт нагадав, що офіційний Київ навіть позбувся останніх 90 кг збагаченого урану, який знаходився в Україні з дослідницькими науковими цілями, але путін говорить, що, мовляв, все рівно українці якимось чином розробили "брудну бомбу", без оприлюднення доказів та фактів, "і вона, мовляв, нібито підірве її на своїй території".

"Хоча чому Україна має її на своїй території підривати?! Ніхто не може зрозуміти, — продовжує експерт. — Але це буде, так би мовити, катастрофа і для сусідів (включаючи саму росію, — Авт.). Проте ж це є таким чітким попередженням, що як раз саме росія має намір це зробити. І тому вона звинувачує нас у тому, що сама планує зробити. Проте далі путіну вже немає куди вище піднімати планку (ескалації, — Авт.). Якщо він це не зробить, то ніхто не буде боятися того, що застосування ядерної зброї росією буде відбуватися (можливо, взагалі коли-небудь, — Авт.)".

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) приїдуть до України, щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Також ми інформували, що росія висувала аналогічні необґрунтовані звинувачення щодо нібито планів України застосувати "брудні бомби" і ядерну зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, березні рф заявила, що виявила докази програми біологічної зброї.