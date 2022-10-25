"Брудна бомба": МАГАТЕ надішле інспекцію в Україну через заяви росії

Місія приїде на запит української сторони

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) проведе інспекцію на двох ядерних об’єктах України після заяв Росії щодо нібито створення там "брудної бомби".

Як йдеться у заяві на сайті агентства, місія прибуде у відповідь на офіційний запит Міністерства закордонних справ України з метою спростувати фейки, які розповсюджують офіційні особи країни-агресора.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що обидва об’єкти перебувають під наглядом організації та регулярно відвідуються її експертами.

"МАГАТЕ проінспектувало одну з цих локацій місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії", — сказав він.

При цьому він додав, що жодної незаявленої діяльності чи радіоактивних матеріалів там знайдено не було. Експерти прибудуть із перевіркою найближчими днями, щоб ще раз надати факти того, що жодних робіт зі створення "брудних бомб" чи іншої незаявленої діяльності там не ведеться.

Як повідомлялося раніше, напередодні російський міністр оборони сергій шойгу зателефонував з колегами з Франції, Британії та Туреччини і заявив їм про те, що нібито Україна готується підірвати "брудну бомбу".

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що всі подібні заяви є абсурдними, але зазначив, що росія часто звинувачує інших у тому, що збирається зробити сама. Тим часом у Пентагоні зазначили, що не мають інформації про те, що росія має намір застосувати в Україні ядерну чи іншу зброю масової поразки.