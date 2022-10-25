Наступлять на ті ж граблі: у ЗСУ оцінили можливість вторгнення росії з території Білорусі

Генерал розповів, навіщо росії може знадобитися повторний наступ на Київ

Російські окупанти можуть повторно спробувати розпочати наступ на Київ з території Білорусі, але при цьому ризикує "наступити на ті самі граблі".

Як розповів командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю ABC, дії росії в Білорусі справді можна трактувати як підготовку до перенесення бойових дій на нові території.

"Вони готуються до того, щоб послабити наші угруповання, і, на мою думку, можливою метою є спроба перерізати чи послабити наші лінії забезпечення", — сказав він.

Сирський каже, що росія може припуститися тієї ж помилки, яку вона припустилася на початку вторгнення, а саме надмірно розтягнути сили на півночі України.

"Вони ризикують двічі наступити на ті ж граблі та вдарити собі по обличчю", — зазначив командувач Сухопутних військ.

При цьому він зазначає, що ця війна є найбільшою у Європі та світі з часів Другої світової війни, а перемоги на полі бою даються для України великою ціною.

"Ми розуміємо, що ця війна – це виживання нашого народу та нашої держави, тому іншого у нас немає інших варіантів, окрім перемоги", — сказав генерал.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що перекидання військ росії в Білорусь створює потенційну загрозу для України, але на цей час формування ударних угруповань не відбувається. Крім того, для цього росії довелося б перекидати війська протягом 2-2,5 тижнів, а цього не спостерігається.