Росіяни намагалися прорватися на півдні та буксують у Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

Ворог готується до оборони Херсона

ЗСУ продовжують просування на сході України звільнено ще 4 населені пункти. На півдні України тим часом росіяни вивели лише частину підрозділів із верхньої частини Херсонської області. Сам обласний центр готується до міських боїв.

Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті — російські війська розпочали частковий відхід із північного заходу Херсонської області, але не розпочали повного виведення військ із міста чи регіону. При цьому позиції росіян у північній частині регіону "неспроможні" і українські військові можуть звільнити ще частину області до кінця 2022 року.

Уздовж лінії фронту у Запорізькій області продовжуються артилерійські дуелі. Українські військові завдають ударів по накопиченню російських військ.

Карта боїв в Україні

Схід України

Продовжують з’являтися дані щодо продовження контрнаступу ЗСУ на лінії Кремінна — Сватове. Повідомляють про бої в районі Краснопопівки, Білогорівки, Берестова. У Луганській області звільнено Кармазинівку, М’ясожарівку та Невське в Луганській області, на Донеччині — Новосадове. Також росіяни продовжують атакувати на півночі Харківської області вздовж кордону із Білгородщиною.

Карта контрнаступу ЗСУ на сході України

На Донеччині керівництво ПВК "Вагнер" визнало, що російські сили втрачають позиції поблизу Бахмута, пригожин заявив, що темпи просування в сотню метрів — норма для цієї війни. Тим часом Сили оборони України відбили бетонний завод на околиці Бахмута. Ворог веде наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямах. Відбити атаки ворога вдалося в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Першотравневе.

Карта боїв на сході України

Південь України

Росвійська продовжують створювати умови для оборони Херсона — мінують мости та переправи на шляхах відступу у Миколаївській та Херсонській областях. У ОК "Південь" повідомили, що двічі за добу силами до взводу та відділення, відповідно, на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії – відступив. Українські сили продовжують контрнаступальні дії — знищення російських місць скупчення військ продовжується як у Херсонській, так і на окупованій частині Запорізької області.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", серед вдалих "прильотів" у Херсонській області — потрапляння до бази кадировців, розташування якої вони могли самі й видати. Щодо ймовірності вторгнення з боку Білорусі — військові України його не виключають, але нагадують росіянам про "ефект граблів".