Росіяни намагалися прорватися на півдні та буксують у Бахмута: актуальні карти боїв в Україні
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Ворог готується до оборони Херсона
ЗСУ продовжують просування на сході України звільнено ще 4 населені пункти. На півдні України тим часом росіяни вивели лише частину підрозділів із верхньої частини Херсонської області. Сам обласний центр готується до міських боїв.
Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті — російські війська розпочали частковий відхід із північного заходу Херсонської області, але не розпочали повного виведення військ із міста чи регіону. При цьому позиції росіян у північній частині регіону "неспроможні" і українські військові можуть звільнити ще частину області до кінця 2022 року.
Уздовж лінії фронту у Запорізькій області продовжуються артилерійські дуелі. Українські військові завдають ударів по накопиченню російських військ.
Схід України
Продовжують з’являтися дані щодо продовження контрнаступу ЗСУ на лінії Кремінна — Сватове. Повідомляють про бої в районі Краснопопівки, Білогорівки, Берестова. У Луганській області звільнено Кармазинівку, М’ясожарівку та Невське в Луганській області, на Донеччині — Новосадове. Також росіяни продовжують атакувати на півночі Харківської області вздовж кордону із Білгородщиною.
На Донеччині керівництво ПВК "Вагнер" визнало, що російські сили втрачають позиції поблизу Бахмута, пригожин заявив, що темпи просування в сотню метрів — норма для цієї війни. Тим часом Сили оборони України відбили бетонний завод на околиці Бахмута. Ворог веде наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямах. Відбити атаки ворога вдалося в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Першотравневе.
Південь України
Росвійська продовжують створювати умови для оборони Херсона — мінують мости та переправи на шляхах відступу у Миколаївській та Херсонській областях. У ОК "Південь" повідомили, що двічі за добу силами до взводу та відділення, відповідно, на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії – відступив. Українські сили продовжують контрнаступальні дії — знищення російських місць скупчення військ продовжується як у Херсонській, так і на окупованій частині Запорізької області.
Як раніше повідомляв "Телеграф", серед вдалих "прильотів" у Херсонській області — потрапляння до бази кадировців, розташування якої вони могли самі й видати. Щодо ймовірності вторгнення з боку Білорусі — військові України його не виключають, але нагадують росіянам про "ефект граблів".