Скандал з Червоним Хрестом, ще одні іранські дрони та "бавовна" на росії: 6 новин, які ви могли пропустити

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок вівторка, 25 жовтня, видався для українців досить спокійним, наскільки це можливо, коли твої сусіди окупанти.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Скандал навколо Червоного Хреста

Російський Червоний Хрест збирає гроші на допомогу родинам окупантів.

У зв’язку з цим Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до запровадження суворих заходів задля недопущення таких дій російським Червоним Хрестом.

Скрін сайту російського ЧХ

Стан енергетичної системи в Україні

З початку вторгнення рф завдала 85 ударів по об'єктах енергетики в Україні (51 удар з них був у жовтні), більше всього постраждала Дніпропетровщина, Львівщина та Вінниччина.

"Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це — тероризм і воєнний злочин", — підкреслює генпрокурор Андрій Костін.

Допомога захисникам

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок поговорив із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, в ході розмови обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні.

Тим часом ДБР передало військовим понад 2,5 млн млн пачок сигарет, вилучених у справах за фактами контрабанди підакцизних товарів та підпільного виробництва тютюнових виробів.

Хто наводить ракети по Україні?

Розслідувачі The Insider, Bellingcat і Der Spiegel знайшли секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру Збройних сил росії та ідентифікували 30 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України.

Деякі з них багато років працювали військовими інженерами, але багато з цих людей, — молоді чоловіки і жінки, що раніше були задіяні у сфері інформаційних технологій, зокрема розробляли комп'ютерні ігри.

"Бавовна" на росії

В Брянській області рф між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

В моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" стверджують, що цю колію "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".

Іран може передати рф ще дронів

рф може отримати тримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе — "Meraj-521", заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

На його думку, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі і місцями самі наступають.