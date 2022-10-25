Завершення війни ще не скоро? Австралійський генерал спрогнозував наступ ЗСУ

Незважаючи на правильні рішення українського командування, війна може тривати ще довго

В Україні триває 244-й день російського повномасштабного вторгнення. Українці продовжують наступ і вважається, що надалі успіхи будуть продовжуватися, адже це все — результат тривалого і ретельно продуманого плану українського військового керівництва.

Про це розповів австралійський генерал у відставці Мік Райан у своїй колонці для британського видання The Economist. За його словами, тактика ЗСУ як "стратегію корозії", яка складається з комплексу дій не лише на полі бою, а й за його межами. Він вважає, що ще з 24 лютого україське командування дивувало росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю в атаках на їхні слабкі місця. Вони постійно змушуючи їх знижувати російські стратегічні амбіції.

"Українці за допомогою непрямих атак, інформаційних операцій, знищення російської логістики і командирів, а також жорстких ближніх боїв підірвали фізичну, моральну та інтелектуальну боєздатність російських солдатів. На початковому етапі війни українці зробили це проти північної російської експедиції, змусивши росіян відступати. Нині вони бажають теж саме у своїх північно-східних і південних наступах", — зазначив генерал.

Крім того, на думку Райана, північно-східна і південна операції Збройних сил України взаємопов'язані, підтримують і підсилюють одна одну. Це також є "майстерно спланованим ходом українського військового керівництва". Він підкреслив, що вони здатні професійно збалансувати стратегічний ризик і можливості, а також чітко управляти своїми підлеглими шляхом планування і виконання військових завдань на рівні кампанії.

"Ми можемо побачити й інші українські удари до настання зими. Здатність України організовувати різноманітні, добре організовані та одночасні військові кампанії на своїй території, а також організовувати кампанії для сердець і умів через онлайн-платформи і за їхніми межами є передвісником інших потенційних можливостей конфлікту цього століття. Але ця війна далека від завершення", – підсумував Мік Райан.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генерал ЗСУ, ексочільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що найближчим часом Україна може відбити не тільки місто Херсон.