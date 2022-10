США можуть передати Україні системи ППО HAWK: чим вони відомі та як допоможуть ЗСУ

Україна матиме змогу захистити небо від ірасньких дронів

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні старе обладнання систем протиповітряної оборони HAWK, аби українці мали змогу захистити небо від ворожих ракет та дронів, які б'ють по цивільній та критичній інфраструктурі мирних міст.

Як пише видання Reuters, посилаючись на інформацію від офіційних осіб США, завдяки ракетам-перехоплювачам HAWK Збройні українські матимуть змогу модернізувати менші за розмірами та дальністю дії комплекси ППО Stinger, що буди відправлені Україні раніше.

Системи ППО HAWK засновані на технологіях ще в'єтнамської доби, проте вже кілька разів вони були оновлені по нових стандартах. Саме це устаткування допоможе українцям боротися з іранськими безпілотниками.

Варто відзначити, що наразі достеменно невідомо, яку кількість систем і ракет HAWK Штати передадуть Україні, адже у Білому Домі від коментарів з цього приводу поки відхрещуються.

Також додамо, що системи MIM-23 HAWK (Mobile Interceptor Missile, Homing All the Way Killer) були розроблені для ліквідації літаків, проте згодом були модернізовані для того, аби мати можливість перехоплювати ракети ще у польоті. На озброєні ці комплекси були прийняті ще у 1960 році та з того часу неодноразово модернізувалися.

