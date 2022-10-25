Українці змінили відношення до ядерної загрози з боку рф: про що говорять останні опитування

Жителі України перестали вірити в "страшилки" про завдання ядерного удару з боку росії

За останні кілька місяців впевненість українців у тому, що росія може завдати ядерного удару по Україні значно зменшилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

На початку жовтня поточного року серед 1000 українців на основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів було проведено опитування на тему вірогідності застосування ядерної зброї росіянами. Згідно з результатами, дві третини не вірять у те, що путін використовує цей метод під час війни з Україною. Слід зазначити, що з квітня ця впевненість значно зросла.

Ще більше респондентів не вірять у те, що росія може вдарити ядерною зброєю по країнам НАТО. За даними соціологів, 84% опитаних українців упевнені, що такого сценарію не відбудеться.

Також в ході опитування людей запитували про те, чи в правильному напрямку рухаються справи в країні, майже через вісім місяців повномасштабної війни з рф. У цьому опитуванні було зафіксовано рекордний показник за всю історію спостережень — 86% респондентів вважають, що справи в країні справді йдуть у правильному напрямку.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що голова ГУР Буданов розповів, скільки ще в росії ракет і чому саме зараз окупанти почали посилено використовувати іранські дрони "Шахеди".

Також "Телеграф" писав, що політичний аналітик оцінив можливість застосування ядерної зброї проти України та назвав 15 причин, за якими цього не треба боятися українцям.