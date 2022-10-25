Настільки сподобалися, що вирішили купити? Україна готова купити 11 американських безпілотників, які отримувала задарма

Україна купить покращені моделі дрону, яким користуються ЗСУ з весни

Незабаром ЗСУ можуть отримати 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE загальною вартістю понад 540 млн грн та комплекти антен до них, завдяки яким безпілотники долають відстань до 60 км.

Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти супротивника вдень, вночі та будь-якої погоди, про що повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму Телеграм-каналі.

Дрони перебувають у польоті близько 6 годин та піднімаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для ворога.

PUMA-LE

PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція. Тепер поповнюємо такими пташками і наш фронт.

Як уточнив міністр, купівля відбулася за рахунок донатів українців на Армію дронів через фандрейзингову платформу UNITED24, ініційовану Президентом Володимиром Зеленським.

Чи не перші Пуми у ЗСУ?

Цікаво, що ще у квітні Міністерство оборони США повідомляло про виділення Україні в рамках пакету військової допомоги на $300 млн неназваної кількості тактичних БПЛА PUMA.

11 БПЛА PUMA-LE є однією з модифікацій власне PUMA і завдяки новій акумуляторній батареї здатна триматись у повітрі до 5,5-6 годин. Вартість 1 комплексу базового варіанту PUMA становить $250 тисяч (близько 10 млн грн) за комплекс, до якого входять 3 БПЛА RQ-20 Puma та 2 наземні станції управління.

Технічні характеристики базового БПЛА RQ-20 Puma:

довжина – 1,4 м;

розмах крил – 2,8 м;

максимальна злітна маса – 5,9 кг;

потужність двигуна — 1 л.с.;

максимальна швидкість – 83 км/год;

крейсерська швидкість – 37 км/год;

радіус дії – до 60 км (LRTA Puma);

тривалість польоту – до 5,5 год. (Puma LE).

Тим часом ЗСУ отримали унікальні мікродрони, вагою 32 грами, здатні вести розвідку на дальності до 1 кілометра.