Ще не час: Верещук розповіла, коли біженцям краще повертатися в Україну

На такий заклик є важливі причини

Біженці, які поїхали з України через повномасштабне вторгнення росії, вже почали поступово повертатися, але як виявляється, поки що цього робити не слід. Українцям краще повертатися ближче до весни, і на це є дві важливі причини.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час телемарафону. За її словами, по-перше, російська федерація продовжує терор мирного населення — тепер атаки стають все частішими і все більш руйнівними. Нарікати себе на небезпеку не слід.

"Ви бачите: росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою", — зазначила Верещук.

Крім того, вона зазначила, що якщо є можливість, то слід залишитися до весни за кордоном. Електромережа вже зараз не витримує навантажень через удари росії ракетами та дронами по об'єктам критичної інфраструктури. При збільшенні кількості користувачів може стати дуже складно.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія… Не треба цього робити. Якщо є можливість — залишитися, поки що перезимувати за кордоном", — повідомила Верещук.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Німеччина різко скоротила прийом українських біженців. Натомість вона пропонує іншу допомогу українцям.