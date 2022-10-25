"Брудна бомба" путіна-шойгу: у Раді оцінили загрозу теракту проти України

Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила "Телеграфу", чому рф пішла на ескалацію

Саме росія готує провокацію проти України з використанням так званої "брудної бомби", а ядерний вибух (чи вибухи) навпаки рф використає як привід для ще більшої мобілізації ненависті до українців.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловила народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, рф продовжує гнути свою лінію і до "телефонного марафону" російського міністра оборони сергія шойгу, під час якого він розповідав міністрам оборони низки країн НАТО про те, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу", приєднався начальник генерального штабу зс рф валерій герасимов.

"Те, що росіяни активізували просування своєї брехні про "українську брудну бомбу" свідчить про те, що саме вони готують якийсь теракт з потенційним використанням ядерного палива, аби звинуватити в цьому потім Україну. Ми маємо чітко розуміти, що у своєму бажанні знищити нас росіяни не зупиняться ні перед чим. Наївно думати, що, якщо наслідки їхнього ядерного теракту можуть зачепити територію самої рф, то це їх стримує. Навпаки, вони можуть використати це для мобілізації ненависті до України, звісно, звинувативши у всьому нас", — підкреслює депутатка.

За її словами, окупанти також можливо можуть вдарити по Запорізькій атомній електростанції або сховищу відпрацьованого ядерного палива біля неї, що "поховає станцію, забруднить величезні території родючого півдня України і отруїть дніпровську воду вниз за течією".

"Метою цього є зупинити військову та фінансову підтримку Заходу і змусити його тиснути на Україну, аби вона пішла на "мир" на умовах кремля. Однак ми не піддамося на цей шантаж і, сподіваюся, наші партнери теж", — каже Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за останні кілька місяців впевненість українців у тому, що росія може завдати ядерного удару по Україні значно зменшилася.

Також політичний аналітик оцінив можливість застосування ядерної зброї проти України та назвав 15 причин, за якими цього не треба боятися українцям.