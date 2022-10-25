У росіян закінчується важлива наступальна техніка, підрахували у британській розвідці

Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще три гелікоптери Ка-52

Армія російських окупантів за вісім місяців війни в Україні втратила не лише близько 70 тисяч особового складу, а й тисячі одиниць бойової техніки. З-поміж них й ударні вертольоти, якими країна-агресор ризикує, аби хоч якось підтримати своє військо.

Таку інформацію у вівторок, 25 жовтня, опублікувала розвідка Міноборони Великої Британії, зазначивши, що росіяни не можуть здобути переваги у повітрі.

За даними розвідників, від 24 лютого російська армія втратила щонайменше 23 ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" — це більше чверті від усієї кількості цих гелікоптерів, які має РФ на озброєнні. У Британії додали, що це майже половина загальних втрат російських вертольотів в Україні.

"Росія досі не здатна підтримувати достатню перевагу у повітрі, аби здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються", – зазначили у британській розвідці, додавши, що Москва від безвиході може вдаватися до високоризикованих бойових вертолітних місій, адже це один з небагатьох варіантів, щоб забезпечити підтримку окупантів.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку війни українські військові ліквідували 245 російських гелікоптерів, а також 270 літаків. Можна припустити, що російські "алігатори" британська розвідка рахувала окремо від інших ліквідованих повітряних суден.

Варто зазначити, що лише за минулу добу, 24 жовтня, на Херсонщині підрозділи Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" Повітряних Сил за годину часу збили два ударних вертольоти Ка-52. А ввечері того ж дня (близько 21:30) було збито третій за добу російський "алігатор".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада звернулася до Ірану, аби той надав озброєння та амуніцію для війни проти України.