Росіяни окопуються та мінують річки на півдні та сході: актуальні карти боїв в Україні

На лінії фронту тривають постійні обстріли

Російські окупанти вивозять із Херсонщини і пам’ятники, і людей. Згідно з заявами окупантів із західного берега Дніпра вже вивезли понад 22 тисячі осіб, а всього планується 60 тисяч.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, є ймовірність, що російські офіційні особи мають намір назавжди переселити значну частину населення Херсонської області. При цьому ворог не лише не відступає повністю на східний берег, а й застосовує контратаки, щоб утримати позиції.

Також наголошується на просуванні української сили в деокупації на лінії Сватове — Кремінна. На Донеччині атаки росіян продовжуються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни заявляють про продовження операцій ЗСУ в районі Сватового та Кремінної. В очікуванні наступу росвійська замінували берег річки Красна в районі Сватового. Також окупанти стверджують, що українські війська прямо атакували Кремінну. Своєю чергою в Генштабі повідомили про бій у районі Білогорівки після російської атаки — це за 10 км на південь від Кремінної. Як зазначають аналітики, це означає, що російські війська продовжують спроби повернути втрачені позиції вздовж кордону Донецької та Луганської областей.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході

На Донеччині ворог продовжує безуспішно атакувати. Українські війська відбили атаки на Бахмут та на його околицях — Соледар, Іванград. Бої також були в районі Мар’їнки та Невельського на південний захід від Авдіївки. Експерти зазначають, що попри заяви частини окупантів про уявні успіхи, малоймовірно, що російські війська зможуть оточити Авдіївку з огляду на погану ефективність російських наступальних операцій під Авдіївкою з початку війни.

Карта бойових дій Сході

Південь України

Російські сили продовжують готувати оборонні лінії на східному березі Дніпра та мінувати берегову лінію. Вони залишають проходи у разі необхідності відступати і намагаються відновити переправи. Як зазначають у ОК "Південь", противник не припинив атаки. 25 жовтня двічі силами до взводу з різних напрямків, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, зробив спроби прориву наших позицій. Двічі було дано стрілецький бій. Приступи відбиті, одна БМП знищена, противник відступив із втратами, зазначає командування. Триває дистанційна ліквідація окупантів, зокрема відомо, що під час удару по Кайрам загинули до 30 росіян і під завалами понад 100 — це переважно чеченці.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни стикаються з проблемами з гелікоптерами, адже українці успішно садять їх "пташок". Щодо Херсонської області — ситуація нестабільна. Каховську ГЕС заміновано і є два варіанти, що буде у разі підриву її російськими військами, щоб прикрити свій відступ. При цьому союзники очікують, що Україні вдасться звільнити ще більше захоплених територій.