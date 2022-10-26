Сповільнення ЗСУ під Херсоном, НП у Дніпрі та збільшення загрози рф з моря: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на середу, 26 жовтня, видалася не дуже спокійною, проте країни Заходу продовжують підтримувати Україну.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

НП у Дніпрі

Ввечері 25 жовтня росія завдала ракетного удару по Дніпру, уламки однієї з ракет впали на заправку, внаслідок чого виникла пожежа, загинуло дві людини, ще три постраждали.

"Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", — обіцяє президент Володимир Зеленський.

Зброя для України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в рамках свого візиту до Києва пообіцяв, що Україні скоро будуть передані дві системи MARS і також чотири гаубиці PzH 2000.

Зеленський також дав йому зрозуміти, що Україні мало однієї системи ППО IRIS-T.

Тим часом виробник передав уряду США дві системи ППО NASAMS, які призначені для України. Скоро їх мають розгорнути в Україні.

Що там у Херсоні?

Контрнаступ Збройних сил України на Херсон сповільнився через дощі, але не спинився, — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він додав, що росіянам краще втекти з Херсону, поки вони мають таку можливість: "Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости у річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них це ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це було в Ізюмі".

Безробітні мають можливість допомогти державі

Через війну в Україні високий рівень безробіття, тому уряд розробив програму "Армії відновлення", — безробітні можуть виконувати суспільно корисну роботу за мінімальну зарплатню (6 700 грн або більше).

Загроза росії з моря збільшилася

Раніше у рф в Чорному морі напоготові було 16 ракет типу "Калібр", на сьогодні ж там з'явився ще один ракетоносій, та залп збільшився до 20 ракет, — повідомляє оперативне командування "Південь".

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 245: через атаки рф на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину.