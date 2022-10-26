Війська рф в пастці в Херсоні, але просування ЗСУ сповільнилося: Резніков розповів про ситуацію на фронті

Залишатися в Херсоні – ризик для росіян

Російські військові продовжують здійснювати маневри на Херсонщині — то відводячи частину сил на східний берег, то зміцнюючи лінію оборони та готуючись до боїв у Херсоні. Це може бути частиною кампанії мінімізації наслідків для російського керівництва у разі, якщо з Херсона їм доведеться тікати.

Але втеча не вдасться, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. В інтерв’ю Fox News він сказав, що окупанти на правому, західному березі Дніпра опинилися у пастці в Херсоні — ЗСУ контролюють усі мости. Вуличні бої у Херсоні він назвав "не оптимальним" варіантом для окупантів. "Для них ризиковано залишатися в Херсоні, тому що потім вони не зможуть втекти, як це зробили в Ізюмі", — додав Резніков.

Також голова МО зазначив, що просування ЗСУ у Херсонській області сповільнилося останнім часом. Винною цьому не російські лінії оборони, а погодні причини — йдуть дощі. Резніков повідомив, що Україна використовує тактику деокупації "кілометр за кілометр".

Те, що з початком дощів все ускладниться, раніше прогнозував глава ГУР Кирило Буданов. Через погоду важко використовувати колісну техніку. Взимку ситуація радикально не зміниться. Як раніше повідомляв "Телеграф", окрім безпосередньо роботи на полі бою, українські військові у боротьбі з росією застосують тактику "корозії" – таку думку висловив австралійський генерал у відставці. Це включає і інформаційні кампанії, і боротьбу з російською логістикою.