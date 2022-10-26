Ми вже пережили вибух "брудної" бомби: вчений заспокоїв українців

Загроза не така катастрофічна, як багатьом здається

Провокації росії навколо можливої "брудної" бомби в Україні не повинні лякати людей, оскільки наша країна вже пережила подібну катастрофу, але набагато більших масштабів.

Про це вчений, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС та професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіма Марк Железняк розповів у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Хочу заспокоїти населення України, — Україна вже пережила бомбардування "брудною" бомбою такого розміру, що повторити це неможливо", — наголосив Железняк.

За його словами, якщо класифікувати Чорнобильську катастрофу, то вона була схожа на вибух "брудної" бомби величезного розміру.

"Що Чорнобильська, що Фукусімська аварія, — що це таке? Коли відбувається вибух, він розкидає радіоактивні речовини, що знаходяться в тому місці, де відбувається вибух. За цією класифікацією, Чорнобильська аварія — це був вибух "брудної бомби". Відмінність у тому, що та потужність, яка була під час вибуху Чорнобильського реактора, її практично неможливо повторити”, — пояснив професор.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони росії сергій шойгу звернувся до колег з країн НАТО із заявами, нібито Україна готує провокацію з "брудною" бомбою.

Україна ці звинувачення заперечує і вже запросила експертів МАГАТЕ, щоб ті могли переконатись, що жодної "брудної" бомби в країні не готують.

Як повідомляв "Телеграф", раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг рф від погроз, нагадавши, що часто росія сама звинувачує всіх у тому, що збирається зробити сама.