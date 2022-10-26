"Брудна" бомба вдарить і по Польщі? Професор пояснив, чому ця вигадка росії — фейк

Вкрай малоймовірно, що хтось зможе зробити бомбу такої потужності

росія у спробах підвищити градус напруженості у зв’язку з "брудною" бомбою заявляє, нібито наслідки її застосування можуть торкнутися й Польщі, — країна-члена НАТО та ЄС. Однак це лише вигадки, які не мають нічого спільного з реальністю.

Про це в рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів вчений, один із ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС, професор Інституту радіоактивності довкілля Університету Фукусіма Марк Желєзняк.

Експерт для прикладу згадав Чорнобильську катастрофу — тоді, окрім зони відселення в Україні та Білорусі, наслідки аварії торкнулися близько 250-300 кілометрів у Брянській області росії.

"Але відстань до Польщі перевищує 700 кілометрів — це нереальні оцінки. І зробити такий розкид радіоактивних матеріалів, як було тоді, неможливо", — наголосив Желєзняк.

Так, за його словами, наслідки вибуху вигаданої "брудної" бомби не зможуть дістати до Польщі, і ці фейки росія розпускає, щоби підвищити градус напруги на Заході.

Нагадаємо, що про "брудну" бомбу заговорив міністр оборони росії сергій шойгу кілька днів тому, — він намагався переконати західних колег, що Україна готує провокацію з її використанням.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в НАТО серйозно застерегли росію у зв’язку з її заявами про "брудну" бомбу.