Виїзд чоловіків за кордон не заборонений? Ситник виступив з несподіваною заявою

НАЗК оприлюднило нові рекомендації, аби запобігти корупції

З оголошенням загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки у своїй більшості втратили право на виїзд за кордон. Однак указом президента України від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану в Україні заборону на виїзд чоловіків за кордон не було введено. Обмеження повинно бути введено парламентом у чинний указ, але він з початку повномасштабної війни не був змінений.

Про це заявив заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник під час час прес-конференції. За його словами, нормам чинного законодавства не відповідає така заборона виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

"Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути запроваджено виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було", — підкреслив він.

Крім того, Ситник зазначив, що чоловіків не випускають на підставі піднормативних актів, а ті у свою чергу створили корупційні ризики. Вивчення цього питання було обов'язком НАЗК, і вони його переглянули якраз через ризик корупції.

"Рішення, які дозволяють виїзд чоловіків та військовозобов’язаних осіб за кордон готувались поспіхом і спричинили їхню низьку якість. НАЗК створило рекомендації, щоб їх поправити. Головне з них – встановити таке ж обмеження в указі президента", — заявив він.

До того ж НАЗК рекомендує передбачити усі винятки для виїзду за кордон, усі документи, які потрібні, для такого виїзду, у тому числі підстави для відмови. Такий указ з оновленням має затвердити Верховна Рада України.

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