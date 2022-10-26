У Литві заявили, що не зможуть передати Україні важливе озброєння: у чому причина

Влада країни пояснила це тим, що не має достатньої кількості зброї для виконання взятих зобов'язань

У Литві, яка підтримувала Україну від початку російського вторгнення та купувала для ЗСУ "Байрактари", виступили з неоднозначною заявою стосовно передачі важливої зброї українським військовим. Голова Міноборони республіки Вальдемарас Рупшис заявив, що проти передачі Україні гаубиць PzH 2000 та систем ППО NASAMS.

Як передає литовське видання LRT, Рупшис пообіцяв донести свою позицію під час найближчого засідання Державної ради оборони. Міністр зазначив, що "роздягатися далі немає куди".

За його словами, Литва не може передавати озброєння Україні, адже не має для цього можливостей. При цьому країна не відмовляється шукати інші шляхи підтримки української держави. За словами голови Міноборони Литви, передання зброї стане можливим тільки у випадку, якщо країна закупить нову зброю для себе.

"Ми повинні розуміти, що ми також маємо зобов'язання перед НАТО. Ми чітко вказали підрозділи, які ми надаємо НАТО. Сюди повинні входити вогневі засоби з закритих позицій або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою потужністю та протиповітряна оборона для забезпечення підтримки як приймаючої країни", — додав литовський міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що високопосадовці Ізраїлю заявили, що не збираються постачати зброю для ЗСУ. Втім, інсайдерські джерела повідомляють, що на озброєння української армії все ж таки могла з’явитися якась зброя, розроблена Ізраїлем. Йдеться про системи перехоплення безпілотників Smart Shooter.