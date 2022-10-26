В Україні потенційно є ядерні "бомби", але саме через росію: пояснює ексглава СБУ

Валентин Наливайченко спростував ядерний фейк рф та вказав на загрози від армії путіна на ЗАЕС

Захопивши Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), росія сама провокує техногенну ядерну катастрофу світового масштабу, а натомість обвинувачує Україну, поширюючи фейки про нібито якісь "брудні бомби".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розказав колишній посол та голова Служби безпеки України (СБУ), народний депутат Валентин Наливайченко, коментуючи ядерний шантаж рф, який москва увімкнула у вигляді телефонного тероризму міністра оборони шойгу та начальника генштабу герасимова.

"Дивіться, армія агресора, починаючи з 24 лютого, намагалася прорватися до Києва, в тому числі, і з боку Чорнобиля. Була там загроза від них? Ще й яка. Потім армія агресора з'явилася також на ЗАЕС. Поки вони там, вони загрожують всьому світові через окупацію станції і тому що там заходиться їхня військова техніка, зброя і т.д. То все це і є військовим злочином російської федерації. Бо до них ніхто з регулярних армій в світі не використовував атомні електростанції як об'єкт окупації, залякування тощо. Це вже очевидні воєнні злочини путіна і цієї російської військової верхівки", — каже політик.

За його словами, аналізуючи заяви кремлівських злочинців, одразу треба відсікти брехню росіян, що в Україні, мовляв, колись була або є чи може бути якась "брудна бомба". "Це тотальна брехня. — продовжує він. — Відсікаємо її, прибираємо. Що залишається з того, що росія (шойгу з герасімовим) видають зараз на весь світ? Залишається тільки незграбне намагання самих російських військових виправдати або прикрити свої провали на фронті, свій реальний страх перед Збройними Силами України".

Нардеп також вказав на позицію України в питанні чергового ядерного фейку рф, назвавши брехню кремля спеціальною інформаційною операцією. При цьому офіційний Київ запросив міжнародних спостерігачів МАГАТЕ відвідати українські об'єкти до яких навіть можуть бути якісь сумніви. Тобто демонструє максимальну відкритість.

"Ми запросили міжнародних спостерігачів та експертів, будь-ласка, приїжджайте в будь-яке місце. Починаючи з того, щоб деокупувати Запорізьку атомну електростанцію, яку, до речі, агресор захопив. Нагадаю, вона є найбільшою АЕС в Європі з шістьма блоками. Ось це — шість ядерних бомб. І на цьому весь блеф рф розвалюється", — аргументує ексглава СБУ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що в Україну приїдуть експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти вважають, що шойгу вкиданням про "брудну бомбу" хотів змусити Захід скоротити допомогу Україні.