путін вже програє: генсек НАТО спрогнозував, що буде далі

При цьому в Альянсі кажуть, що українські війська стають дедалі міцнішими

Російські війська, які вдерлися в Україну за наказом кривавого диктатора володимира путіна, вже програють на полі бою, в той час, як українські сили зміцнюють свої позиції.

Як передає CNN, про це заявив генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Президент Путін зазнає поразки на полі бою. Він відповідає невибірковими нападами на українські міста, мирних жителів та об'єкти критичної інфраструктури, а також небезпечною ядерною риторикою", — заявив Столтенберг.

При цьому він додав, що Збройні сили України з кожним днем укріплюються та стають краще забезпеченими. На думку Столтенберга, успіх України на полі бою суттєво вплине на позицію нашої країни у перемовинах з країною-агресором, якщо такі відбудуться.

При цьому генсек НАТО наголосив, що заява Кремля про підготовку України до застосування так званої "брудної бомби" не відповідає дійсності, а російська влада на тлі успіхів ЗСУ все частіше вдається до "ядерного шантажу", щоб залякати світову спільноту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експерта з США Бруно Лете, українські військові вже до кінця цього року відіб'ють у росіян ще більше своїх територій, адже російська армія так і не зробила висновків з власних помилок.