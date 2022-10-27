Окупанти готуються до боїв на Херсонщині: актуальні карти воєнних дій в Україні

Через погодні умови бої ускладнилися

Радикальні висловлювання путіна про Україну свідчать, що росія не хоче мирних переговорів і прагне захоплення більшої території, ніж заявляють російські політики. Але навіть на окупованих землях вони не можуть підтримати лад — російські війська виводили із західного берега Дніпра, і це викликало паніку серед населення.

Так, як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, колаборанти заспокоювали людей тим, що зруйнувати греблю Каховської ГЕС повністю "практично неможливо", а комунальні послуги продовжуватимуть надаватися. Оборонні позиції росіяни продовжують готувати і західному, і східному берегах Дніпра.

Ворог штурмував Тернову на Харківщині. Аналітики вважають, що це пов’язано зі спробою утримати українські сили у цьому районі від участі у контрнаступі. Ймовірно, заради тієї ж мети вони розгортають сили у Білорусі.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни продовжують заявляти про продовження контрнаступу на захід від Сватового, але останні пару днів Генштаб ВСУ не повідомляв про просування. Вони також стверджують, що тіснять українські війська на північний захід від Кремінної. При цьому на цій території продовжується погана погода і бої могли вщухнути.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході

На Донеччині росіяни продовжують атакувати Бахмут і населені пункти на північний схід, південь, південний захід від міста. Активність окупантів також відзначена на північ і захід від Донецька та у західній частині Донецької області. Зокрема, ворог заявив про поступ у Водяному.

Карта боїв на сході України

Південь України

Окупанти готуються до оборони на обох берегах Дніпра. У Новій Каховці готують оборону міста до вуличних боїв, у Херсоні створюють опорні пункти на випадок прориву ЗСУ. Продовжують надходити повідомлення про часткове відведення росвійськ на східний берег Дніпра.

Тим часом контрнаступальні дії на північному заході Херсонщини продовжуються. Українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки у Бериславщині та Миколаївському районі, — повідомляє командування "Південь".

Карта бойових дій на Херсонщині

За ніч сили ППО збили близько 20 дронів по всій Україні, 15 із них — у Миколаївській області. Як раніше повідомляв "Телеграф", просування ЗСУ на Херсонщині сповільнилося, але переправи через Дніпро під українським вогневим контролем. Херсон стане для окупантів пасткою, упевнений голова Міноборони Олексій Резніков. Ворог тим часом намагається стягувати сили — зганяє техніку в Україну, серед них — новітні танки.