Сиділи за вбивства, насильство, наркоторгівлю: кого росія відправляє воювати в Україну

"Зеків" разом з рештою кидають на фронт

Російське командування продовжує закидати Україну своїми солдатами. Причому не лише з професійної армії, а й завербованих ув’язнених із колоній. Так, на Херсонському напрямку напередодні взяли в полон першого такого "вагнерівця".

За даними Генштабу ЗСУ, представники ПВК продовжують вербування серед ув’язнених колоній в Ульяновську — обласному центрі росії на березі Волги. Серед тих, хто погоджується воювати проти України, здебільшого вбивці, ґвалтівники, продавці наркотиків.

Привід для поповнення втрат є: українські військові регулярно ліквідують склади боєприпасів та військової техніки окупантів. На Луганщині до місцевої лікарні у Голубівці доправили близько сотні поранених за добу, для допомоги їм прибули кілька хірургічних бриг із Луганська та Кадіївки.

На Херсонщині ситуація для ворога не краща. Як повідомив голова ГУР Кирило Буданов, ворог спрямовує на Херсон нещодавно мобілізованих у спробі посилити оборону. Їх можуть використовувати як гарматне м’ясо. Це підтверджують і російські ЗМІ — дедалі частіше спливають історії, коли мобілізовані наприкінці вересня чоловіки вже 5-7 жовтня загинули на Херсонщині. Нібито навчальна підготовка тривала тиждень. Вони були з Красноярського краю – лідера за кількістю знищених мобілізованих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідерство за кількістю офіційно підтверджених похоронів у Росії тримає Краснодарський край. Росіянам за мертвих родичів обіцяють по мільйону рублів.