Справжні амазонки: в. о. голови СБУ у захваті від роботи українок у контррозвідці

Деякі жінки навіть пройшли через пластичну хірургію, аби бути не впізнаваними

Наразі активну участь у боротьбі за перемогу над російською федерацією беруть розвідувальні служби України. Серед них наголошують на чудових успіхах роботи жінок у сфері контррозвідувальної діяльності України.

Про це розповів виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна". За його словами, він не може публічно розповідати конкретику, аби "не розшифровувати форми і методи, не підставити джерела, що працюють у тилу ворога", в тому числі ті, що працюють безпосередньо в російській федерації.

"Водночас я хочу окремо подякувати жінкам. Це найкращі агенти, справжні амазонки у сфері контррозвідувальної діяльності, які проводять мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій успішно реалізовано завдяки агентурній жіночій присутності", — сказав він.

До того ж Малюк додав, що деякі агенти вже пройшли через пластичну хірургію і зміну даних, щоб не наражати себе на небезпеку. Крім того, сфера контррозвідувальної діяльності є одним із тих напрямків, які українська спецслужба удосконалює та розвиває.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ексглава СБУ Валентин Наливайченко розповів в інтерв'ю, як далеко росія може зайти зі своїми погрозами "брудною" зброєю і чи можлива провокація на Запорізькій АЕС.