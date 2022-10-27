"Ми дуже любимо бавовну": у СБУ цікаво пояснили вибух на Кримському мості

Військовий також висміяв російське "розслідування" інциденту

До вибуху на Кримському мосту, який серйозно пошкодив дорожнє полотно на початку жовтня, непричетний голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, як заявляють у росії, — напевно, просто хтось "заправив вантажівку не тим пальним".

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів виконувач обов’язків керівника Служби безпеки України Василь Малюк.

На питання про те, чи СБУ пов’язана з інцидентом на Керченському мосту, в.о. голови служби сказав: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну… Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?".

На його думку, росія виявляє непрофесіоналізм у "розслідуванні" події, звинувачуючи ГУР Міноборони та Буданова в причетності: "Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності".

Також Малюк зауважив, що на окупованих територіях постійно хтось п’є неякісну каву та заправляється пальним низької якості, через що то тут, то там щось вибухає.

"А на Кримському мості, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають", — наголосив він.

Тимчасовий глава СБУ пообіцяв, що після Перемоги розповість деталі, як насправді трапляються подібні інциденти, поки ж це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів.

Нагадаємо, що "бавовна" на Кримському мосту сталася вранці 8 жовтня, — тоді частина дорожнього полотна впала в море і на якийсь час зупинився рух транспорту.

ФСБ Росії провела своє "розслідування", за підсумками якого звинуватила в усьому ряд людей і назвала главу ГУР Кирила Буданова замовником.

Як повідомляв "Телеграф", сам Кирило Буданов каже, що Кримському мосту залишилося недовго.