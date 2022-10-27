Виїзд з України для чоловіків: хто та з якими документами може залишити країну
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Названо умови, за яких деякі категорії чоловіків можуть покинути Україну
З першого дня війни в Україні закрито виїзд із країни для чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак деяким категоріям все ж таки дозволено перетинати кордон. "Телеграф" докладно розповість, про які категорії йдеться та які документи необхідно мати при собі на кордоні.
Так, покинути територію країни можуть чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ, ІV груп, передає LIGA.Life. При собі їм необхідно мати такі документи:
- закордонний паспорт;
- довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о)
- або посвідчення, що підтверджує особливий статус;
- або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги.
Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які знято з військового обліку. Для цього їм потрібні такі документи:
- закордонний паспорт;
- документ, що підтверджує зняття з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби.
Військовослужбовці, які їдуть на кордон на лікування через отримані поранення, також можуть перетнути кордон. Список необхідних документів:
- закордонний паспорт або паспорт громадянина України;
- висновок про необхідність направлення військовослужбовця на лікування за кордон.
- документ МОЗ про погоджений з іноземною стороною список осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.
У списку категорій чоловіків, які можуть залишити територію України, також є тимчасово непридатні для військової служби. Що необхідно мати при собі при перетині кордону:
- закордонний паспорт;
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, у якому зазначається, що згідно з висновком ВЛК чоловік тимчасово непридатний до служби за станом здоров’я до 6 місяців.
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