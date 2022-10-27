Виїзд з України для чоловіків: хто та з якими документами може залишити країну

Названо умови, за яких деякі категорії чоловіків можуть покинути Україну

З першого дня війни в Україні закрито виїзд із країни для чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак деяким категоріям все ж таки дозволено перетинати кордон. "Телеграф" докладно розповість, про які категорії йдеться та які документи необхідно мати при собі на кордоні.

Так, покинути територію країни можуть чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ, ІV груп, передає LIGA.Life. При собі їм необхідно мати такі документи:

закордонний паспорт;

довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о)

або посвідчення, що підтверджує особливий статус;

або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги.

Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які знято з військового обліку. Для цього їм потрібні такі документи:

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує зняття з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби.

Військовослужбовці, які їдуть на кордон на лікування через отримані поранення, також можуть перетнути кордон. Список необхідних документів:

закордонний паспорт або паспорт громадянина України;

висновок про необхідність направлення військовослужбовця на лікування за кордон.

документ МОЗ про погоджений з іноземною стороною список осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

У списку категорій чоловіків, які можуть залишити територію України, також є тимчасово непридатні для військової служби. Що необхідно мати при собі при перетині кордону:

закордонний паспорт;

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, у якому зазначається, що згідно з висновком ВЛК чоловік тимчасово непридатний до служби за станом здоров’я до 6 місяців.

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