Зброя проти дронів – як стволи яким десятки років, можуть допомогти протистояти БПЛА
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Здавалося б застаріла стрілецька зброя може здорово допомогти ЗСУ у боротьбі із сучасними БПЛА
Відразу два види стрілецького озброєння родом із 30-х років минулого століття засвітилися днями у ЗСУ, щоправда, потрапили вони до нас по-різному, але використовуватися можуть однаково. Незважаючи на більш ніж солідний вік, обидва види зброї можуть успішно використовуватися проти сучасної зброї – дронів.
Югославська гармата проти іранських дронів
Так, на Телеграм-каналі "Стратка ЗСУ" показали фото 20-мм малокаліберної гармати М75 "Застава".
Як пояснив "Телеграфу" військовий історик та експерт з артилерійського озброєння Андрій Харук, М75 "Застава" є югославською копією 20-мм гармати "Іспано Сюїза HS.405" 1936 року, пізніше скопійованою югославською збройовою компанією "Застава".
Оригінальна гармата була доопрацьованою іспанською версією швейцарської 20-мм гармати "Ерлікон" та розроблялася для озброєння літаків та, навпаки, сил ППО. Гармата успішно застосовувалася під час Другої світової війни, а пізніше була скопійована в Югославії, як і багато інших зразків зброї.
Тактико-технічні дані М75 "Застава" точно невідомі, тим більше офіційно її виробництво припинено, "Іспано Сюїза HS.405" була зброєю вагою понад 60 кг, з урахуванням барабана з 60 патронами.
Вага кожного снаряда складала близько 250 грамів і всередині знаходиться заряд вибухової речовини, який повинен підірвати боєприпас та уламками завдати пошкодження цілі. Темп стрільби гармати складає близько 600-700 пострілів за хвилину.
Дальність стрілянини становить близько 4 км, а висота застосування – близько 3 км.
"Проти дронів, по наземних м’яких цілям (неброньований або легкоброньований транспорт, легкі польові укріплення – ред.), проти гелікоптерів – якщо влізуть у зону її ураження", — так описав можливу сферу використання М75 "Застава" Андрій Харук.
ДШК — слабше, але скорострільніше
Аналогічну сферу застосування, щоправда з більш слабкою дією, має великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм ДШК, днями захоплені ЗСУ разом із великими запасами патронів до них, що особливо порадувало українських бійців.
На відміну від М75, ДШК є радянською розробкою 1938 року вагою 33,5 кг, а з установкою на верстат зі зростаючою вагою до 157 кг і стрічкою на 50 патронів. Швидкострільність кулемета становить від 600 до 1200 пострілів за хвилину, а дальність ведення вогню до 3,5 км.
Також стало відомо про те, що Україна отримала від Ізраїлю суперточні системи Smart Shooter, які ідеально підходять для виявлення та знищення іранських дронів Shahed і працює за принципом "один постріл — один удар".