Зброя проти дронів – як стволи яким десятки років, можуть допомогти протистояти БПЛА

Здавалося б застаріла стрілецька зброя може здорово допомогти ЗСУ у боротьбі із сучасними БПЛА

Відразу два види стрілецького озброєння родом із 30-х років минулого століття засвітилися днями у ЗСУ, щоправда, потрапили вони до нас по-різному, але використовуватися можуть однаково. Незважаючи на більш ніж солідний вік, обидва види зброї можуть успішно використовуватися проти сучасної зброї – дронів.

Югославська гармата проти іранських дронів

Так, на Телеграм-каналі "Стратка ЗСУ" показали фото 20-мм малокаліберної гармати М75 "Застава".

Як пояснив "Телеграфу" військовий історик та експерт з артилерійського озброєння Андрій Харук, М75 "Застава" є югославською копією 20-мм гармати "Іспано Сюїза HS.405" 1936 року, пізніше скопійованою югославською збройовою компанією "Застава".

Оригінальна гармата була доопрацьованою іспанською версією швейцарської 20-мм гармати "Ерлікон" та розроблялася для озброєння літаків та, навпаки, сил ППО. Гармата успішно застосовувалася під час Другої світової війни, а пізніше була скопійована в Югославії, як і багато інших зразків зброї.

Тактико-технічні дані М75 "Застава" точно невідомі, тим більше офіційно її виробництво припинено, "Іспано Сюїза HS.405" була зброєю вагою понад 60 кг, з урахуванням барабана з 60 патронами.

М75 з барабанним магазином

Вага кожного снаряда складала близько 250 грамів і всередині знаходиться заряд вибухової речовини, який повинен підірвати боєприпас та уламками завдати пошкодження цілі. Темп стрільби гармати складає близько 600-700 пострілів за хвилину.

Дальність стрілянини становить близько 4 км, а висота застосування – близько 3 км.

"Проти дронів, по наземних м’яких цілям (неброньований або легкоброньований транспорт, легкі польові укріплення – ред.), проти гелікоптерів – якщо влізуть у зону її ураження", — так описав можливу сферу використання М75 "Застава" Андрій Харук.

ДШК — слабше, але скорострільніше

Аналогічну сферу застосування, щоправда з більш слабкою дією, має великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм ДШК, днями захоплені ЗСУ разом із великими запасами патронів до них, що особливо порадувало українських бійців.

Боєць ЗСУ не стримує емоцій

На відміну від М75, ДШК є радянською розробкою 1938 року вагою 33,5 кг, а з установкою на верстат зі зростаючою вагою до 157 кг і стрічкою на 50 патронів. Швидкострільність кулемета становить від 600 до 1200 пострілів за хвилину, а дальність ведення вогню до 3,5 км.

Також стало відомо про те, що Україна отримала від Ізраїлю суперточні системи Smart Shooter, які ідеально підходять для виявлення та знищення іранських дронів Shahed і працює за принципом "один постріл — один удар".