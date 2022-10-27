москва все розуміє: Буданов розповів, що призведе до втечі окупантів з півдня

Окупанти намагаються підсилити свої війська, але все може переломити один крок ЗСУ

Наступ Збройних сил України на півдні та сході успішно просувається, тож важко спрогнозувати, які населені пункти будуть звільнені наступними з огляду на стратегічну підтримку українських військ і зайняття вигідніших позицій. Вважається, що наразі армія України, аби пришвидшити втечу росіян, збирається рухатися як до Херсона, так і до Нової Каховки задля взяття під артилерійський контроль дамби.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю CNN. За його словами, російські окупанти мають пришвидшити свою втечу з південного напрямку, якщо українська артилерія справді візьме під контроль дамбу у Новій Каховці. Хоча рф виводить з Херсона колаборантів та окупантів, вона вводить у місто "нове гарматне м'ясо" з мобілізованих для підготовки до вуличних боїв.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використовують як гарматне м'ясо…Тому всі наші бойові підрозділи просуваються і до Херсона, і до Нової Каховки" — розповів начальник розвідки.

Буданов також зазначив, що москва усвідомлює всю їхню ситуацію і не хоче, щоб війська потрапили в повне оточення ЗСУ. Саме взяття дамби під такий контроль змусить рф прийняти остаточне рішення.

Каховська ГЕС на карті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Буданов розповів, як буде просуватися наступ українських військ найближчим часом і як вплине на нього зима.