Олександр Коваленко змістовно пояснив "Телеграфу", чому росію чекає провал з набором "екзотичних" найманців

До вербування росією так званих командос — членів елітного корпусу Національної армії Афганістану треба ставитися скептично, тому що це може бути черговою інформаційною качкою з боку кремля. А сама якість можливого афганського угрупування викликає чимало запитань і навряд чи вже допоможе путіну у війні проти України після численних провалів російських військових.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив військовий експерт, блогер Олександр Коваленко.

"В це (вербування, — Авт.) я не можу повірити, тому що, згадаймо історії з усіма оцими "найманцями" з інших країн для росії. Розпочалося це все насправді з березня на квітень, коли з'явились перші відео про те, що нібито "тигри" (підрозділи) Башара Асада у кількості 15 тис. особового складу готові з Сирії їхати в рф для війни проти України. Тоді я на це подивився, ну, добре, давайте зачекаємо. Але вони так і не з'явилися. Потім з'являлися повідомлення про те, що в Африці формуються добровольчі підрозділи, якісь сотні добровольців, ба навіть більше, що теж готові їхати воювати. Але все це також виявилось якоюсь незрозумілою ІПСО. Потім з'явилась інформація, що нібито підрозділи лівійської національної армії військового злочинця Халіфа Хафтара також готові їхати до росії, аби потім воювати в Україні за росіян", — каже він.

Однак, за його словами, їх також в Україні не побачили, тобто вони не приїхали. Тому всі ці заяви треба розцінювати як інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) щодо демонстрації того, що в рф є якась підтримка, умовно кажучи міжнародна. З весни ж навпаки у України збільшувалася кількість наших міжнародних партнерів, готових підтримувати Київ у війні проти російських окупантів. "А росія що? Країна-вигнанець потребувала якоїсь інформаційної підтримки свого статусу і того, що, мовляв, немає ніякої ізоляції, у нас також є наші друзі, що готові нас підтримати, — продовжує експерт. — Розцінював би саме так ці ІПСО. І щоб не так вже розгублено себе відчувати росіяни. А зараз це взагалі мені дуже смішно спостерігати історії про цих командос".

Коваленко пояснив, що саме слово "командос" гучне, багато про що каже, але насправді ніяких командос в Афганістані і афганській армії немає.

"По-перше, взагалі афганська армія це збіговисько непрофесіоналів, немотивованої неякісної такої собі маси, яку намагалися видавати за військовослужбовців. Афганська армія ніколи не демонструвала якихось навичок успішного ведення бойових дій, тактичних і стратегічних можливостей та взагалі чогось такого подібного. Ця армія — що за часів Британської імперії, що за часів Радянського Союзу, що за часів, коли їх тренували американські інструктори, — з себе так нічого й не продемонструвала. Вони, маючи кількісну перевагу більш, ніж в три рази перед талібами, тікали. А таліби не мали авіації, важкої броньованої техніки та навіть легкоброньованої техніки. А було у талібів тільки легке та важке стрілецьке озброєння. Тобто ми бачили, як афганська армія тікала від меншого за кількістю противника", — аргументує Коваленко.

Він також нагадав, що такий же кейс був і з моджахедами, "і що буде, якщо вони приїдуть до України, що це буде за ресурс?!".

Як підкреслив експерт, по-друге, вербування бойовиків спричинить велику кількість проблем, які виникають, якщо їх доставляти в росію. Зокрема — логістична.

"Це коштує недешево, щоб перевезти в рф умовно 10 тис. особового складу якихось незрозумілих найманців. Потім їх треба десь розміщувати в казармах, військових частинах, а також забезпечувати (їжа, одяг, спорядження, зброя, боєкомплект, техніка і т.д.). Тобто все для формування повноцінного підрозділу. Вони зараз не можуть повністю забезпечити своїх частково мобілізованих. А ще окрім усього іншого є зарплатня. Вона — набагато більша, ніж навіть у кадирівців, які отримують більше за всіх. Адже це будуть іноземні найманці. Їм треба платити набагато більше", — пояснює знавець військової справи.

Окрім того, як вказав блогер, існує проблема мовного бар'єру. Дуже важко уявити, як російські офіцери будуть надавати накази афганським найманцям-командос, зокрема в зоні бойових дій і безпосередньо на передовій. Невідомо, на якій саме мові вони будуть комунікувати та що з цього в результаті вийде.

"Ще один дуже важливий фактор: питання щодо того, що російські офіцери і не тільки (взагалі військовослужбовці рф) дуже добре знають, що афганці дійсно краще вміють тікати, аніж воювати. Тому навіть якщо їх завезуть в зону бойових дій в Україні, яка є вірогідність того, що звідти не втечуть? Тобто це такий ресурс, ці командос, у нього тільки є сама ця назва "командос", вона гучна. Всі уявляють собі одразу Арнольда Шварценеггера і т.д. А насправді воно гірше, ніж навіть російські чмобіки. Ось яка правда і реальність. Це ресурс, гірший за чмобіків", — резюмує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що до цього російська влада вербувала на війну проти України зеків. Причетними до цього виявилися як "ПВК Вагнера", так і Міноборони країни-агресора, яке вивішувало подібні оголошення у російських в'язницях.