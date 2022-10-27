рф може спробувати знову наступати на Київ: у Генштабі зробили важливу заяву

Україна готова до будь-якого сценарію

Російські окупанти можуть повторити наступ на Київ. Здійснити його вони можуть із території Білорусі, через Чернігівську та Чорнобильську області.

Під час брифінгу 27 жовтня повідомив представник Генштабу Олексій Громов заявив, що російські загарбники, не маючи особливих успіхів на сході та півдні, можуть зосередити сили на захопленні столиці. Однак і до такого розвитку подій Україна готова.

"Ми набули певного досвіду і знаємо, як із противником боротися. Насамперед це досвід із лютого-березня 2022 року. Припускаємо, що противник може вдатися до операції з території Білорусі", — сказав Громов.

Також він наголосив, що ситуація відстежується та контролюється. Певних заходів щодо посилення угруповань вже було вжито.

Новинний портал "Телеграф" повідомляв, що військовий експерт розповів про набір командос-афганців проти України та чому Росії чекає крах з набором найманців.

Також "Телеграф" писав про те, кого Росія відправляє воювати в Україну.