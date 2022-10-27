путін програє по всіх фронтах: український генерал побачив чіткий сигнал

Президент країни-агресора втратив всі "важелі впливу"

Російський президент володимир путін програє на всіх фронтах у війні проти України, яку він розпочав. Мова не лише про поле бою, а й про політичну, економічну та дипломатичну ниву. Саме тому він намагається зробити з України "країну-терориста".

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Багато тем у нього (путіна — ред.) вже просідають, навіть енергетичного плану. У світі різко падає споживання російських нафти та газу. А ті, хто їх ще купують, роблять це зі значними знижками. А путіну хочеться хоч якихось успіхів. Але їх немає. Як немає і аргументів, важелів тиску, яких, як думали у Кремлі, у них надміру", — зазначив Маломуж.

При цьому він додав, що навіть російський шантаж "енергетичною кризою" не подіяв на Європу, а країна-агресор врешті просто втратила Захід як ринок збуту. Те ж саме й з шантажем продовольчою кризою нібито з вини України — звинувачення не подіяли, а Москву врешті змусили розблокувати морські порти.

Втрата так званих "важелів впливу", вважає Маломуж, і призвела до того, що російський диктатор перейшов до нової стратегії — намагається змінити позицію у світі щодо України, виставивши її "країною-терористом" за допомогою фейків про підрив Кримського мосту, тоді про "брудну бомбу".

Український генерал резюмував, що путін використав вже практично весь асортимент погроз, виставив майже всі аргументи, які міг, намагаючись врятуватися від неминучої поразки в Україні, але зрушень немає і вже зрозуміло чим закінчиться ця війна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна в Україні не завершиться до кінця цього року і є підстави вважати, що у 2023 бойові дії також триватимуть.